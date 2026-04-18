Niksar'da Vefat Eden Müşterilerin Fotoğrafları Sergileniyor
Niksar'da Vefat Eden Müşterilerin Fotoğrafları Sergileniyor

18.04.2026 12:52
Bir kıraathanede, vefat eden müşterilerin fotoğrafları geçmişle bağ kurarak duvarlarda sergileniyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir kahvehanenin duvarlarında ölen müşterilerin fotoğrafları sergileniyor.

Niksar ilçesinde yarım asrı aşkın süredir hizmet veren tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir kıraathane, alışılmışın dışında bir gelenekle dikkat çekiyor. Kıraathane işletmecileri Mustafa ve Serdal Köksalan, vefat eden müşterilerinin fotoğraflarını yaklaşık 40 yıldır iş yerlerinin duvarında sergileyerek geçmiş ile bugün arasında duygusal bir bağ kuruyor.

"Fotoğraftakileri görenler eski günleri hatırlıyor"

Babasından devraldığı mesleği sürdüren 59 yaşındaki Mustafa Köksalan, 40 yıldır müşterilerinin isteği doğrultusunda bu geleneği yaşattıklarını söyledi. Köksalan, kıraathaneye gelenlerin duvarda gördükleri fotoğraflar sayesinde eski günleri hatırladığını belirterek, "Müşterilerimiz fotoğraflarda tanıdıklarını, akrabalarını görüyor ve geçmişi yad ediyor" dedi.

"1990 yılından beri asıyoruz"

Duvara fotoğraf asma fikrinin bir müşterilerinden çıktığını anlatan Köksalan, "1990 yılında yaşlı bir amcamız 'Biz öldükten sonra hatıramız kalsın' diyerek fotoğraflarının asılmasını istedi. Biz de bu fikirden yola çıkarak gelenek haline getirdik. O günden bu yana kendi isteğiyle fotoğraf getiren müşterilerimizin vefat eden yakınlarının resimlerini duvara asıyoruz. Geçen yıl bir müşteri geldi ve duvarda babasının fotoğrafını görünce hayrete düştü. 'Bu fotoğrafı nereden buldunuz?' diyerek hem hayret etti hem de memnuniyetini dile getirdi" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
13:21
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı
12:51
Okulun bahçesine yıldırım düştü: 2 çocuk hayatını kaybetti
12:47
Aziz Yıldırım o oyuncuyu hedef gösterdi: Bu adamı kim aldı ya
11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
