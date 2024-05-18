Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri Gala Gecesi - Son Dakika
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Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri Gala Gecesi

Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri Gala Gecesi

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 22. Uluslararası Spor Şenlikleri'nde kardeş kentlerin temsilcileri bir araya geldi. Sporun toplumsal barış ve kardeşlik için önemine vurgu yapıldı.

18.05.2024 15:31  Güncelleme: 15:33
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Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenliklerine katılan Nilüfer'in yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentlerinden temsilciler, düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi. Gençleri, sporun çatısı altında buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Sporu, toplumsal barış ve kardeşliği geliştiren bir etkinlik olarak görüyoruz" dedi.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Nilüfer Uluslararası Spor Şenlikleri'ne, Nilüfer Belediyesi'nin yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentleri de katıldı. Şenliklerin basketbol branşında takımlarıyla mücadele eden kardeş kentlerin temsilcileri, Defne Davet'te düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi. Geceye, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile Başkan Yardımcıları, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altınok, CHP Nilüfer İlçe Sekreteri Elif Alp, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile Nilüfer Belediyesi'nin yurt içi ve yurt dışındaki kardeş kentleri olan Dinar, Ardino, Balatonfüred, Braila, Hanau, Lublin ve Peja'dan gelen heyetler katıldı.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kardeş kentlerle birlikte dayanışmayı, kültür paylaşımını ve sporu bir arada sürdürmek açısından her yıl bu etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Spor şenliklerinde basketbol müsabakalarının, kardeş kentlerin katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getiren Özdemir, "7 ülkeden 70 basketbolcunun katıldığı bu dönemdeki etkinlikler, bizlere de büyük keyif verdi. Bu dönem 22'ncisini düzenlediğimiz etkinliklere, 24 branşta 20 bin öğrenci katılıyor. Sporu, toplumsal barış ve kardeşliği geliştiren bir etkinlik olarak görüyoruz" diye konuştu.

Yurt içinden Afyonkarahisar; yurt dışından ise Bulgaristan, Romanya, Polonya, Almanya, Macaristan ve Kosova'dan gelen misafirlere teşekkür eden Başkan Şadi Özdemir, bu etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Nilüfer Belediyesi olarak gençlerimizin burada buluşmalarını her zaman destekleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi ile kardeşlik bağları 10 yılı geçen Almanya'nın Hanau ve Polonya'nın Lublin kentinden gelen temsilcilere de, Nilüfer'in temsili anahtarını verdi.

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu'nun sahneye çıkması ile gece renklendi. Dans gösterileri sunan topluluk, farklı yörelerden oyunlar sergiledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri Gala Gecesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer 22. Uluslararası Spor Şenlikleri Gala Gecesi - Son Dakika
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