Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den Osmangazi Rotary Kulübü'ne Teşekkür - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den Osmangazi Rotary Kulübü'ne Teşekkür

27.04.2022 15:16
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den Osmangazi Rotary Kulübü'ne Teşekkür

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal yardım projelerine destek olan Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Hüseyin Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek plaket verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal yardım projelerine destek olan Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Hüseyin Yılmaz ve ekibine teşekkür ederek plaket verdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem makamında Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Hüseyin Yılmaz ve ekibini ağırladı. Başkan Erdem, 'Hoş geldin bebek', 'Dayanışma Market' ve 'Oyuncak Evi' projelerine destek veren Osmangazi Rotary Kulübü adına Dönem Başkanı Hüseyin Yılmaz ve ekibiyle bir araya geldi.

"İHTİYAÇ SAHİBİ OLAN İNSANLARA ULAŞMA VE BEKLENTİLERİNE CEVAP VEREBİLME NOKTASINDA BU TÜR DESTEKLER ÇOK DEĞERLİ"

Rotary ve Lionslar ile bugüne kadar önemli iş birliklerinde bulunduklarını ifade eden Erdem, "Sizlerin destekleri yardıma ihtiyacı olanlara ulaşma noktasında çok önemli. Bugüne kadar önemli projelere imza attık. Osmangazi Rotary Kulübü üç önemli projemize katkı verdi. İhtiyaç sahibi olan insanlara ulaşma ve beklentilerine cevap verebilme noktasında bu tür destekler çok değerli. Teşekkür ediyor ve projelerimize desteğinizin devamını diliyoruz" dedi.

"İMKANI OLANLAR EL ELE VERİRSE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAHA GÜÇLÜ VE ETKİN ULAŞABİLİRİZ"

İnsana dokunmayı çok önemsediklerini ifade eden Osmangazi Rotary Kulübü Başkanı Hüseyin Yılmaz da "Sivil toplum kuruluşu olarak yerel yönetimlerle ortak çalışmalarda bulunmak çok önemli. İmkanı olanlar el ele verirse ihtiyaç sahiplerine daha güçlü ve etkin ulaşabiliriz" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Turgay Erdem, Osmangazi Rotary Kulübü adına Dönem Başkanı Hüseyin Yılmaz ve eşi Selma Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi.

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Turgay Erdem, Osmangazi, Market, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den Osmangazi Rotary Kulübü'ne Teşekkür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'den Osmangazi Rotary Kulübü'ne Teşekkür - Son Dakika
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