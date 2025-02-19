Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Mahalle Buluşmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Mahalle Buluşmalarını Sürdürüyor

Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Mahalle Buluşmalarını Sürdürüyor

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, soğuk havaya rağmen Görükle ve Dumlupınar mahallelerinde düzenlediği buluşmalarda vatandaştan gelen sorun ve talepleri dinledi. Başkan Özdemir, katılımcı yönetim anlayışıyla mahallelerdeki sorunları doğrudan çözmeyi hedefliyor.

19.02.2025 20:23  Güncelleme: 20:27
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in mahalle buluşmalarının bu haftaki adresi Görükle ve Dumlupınar mahalleleri oldu. Başkan Özdemir, soğuk havaya rağmen yoğun geçen görüşmelerde, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Nilüfer Belediyesi'nin katılımcı yönetim anlayışıyla vatandaşa daha yakın olmak için düzenlediği 'Şadi Başkan Mahallende Söz Sende' programı sürüyor. Son olarak Görükle ve Dumlupınar Mahalle sakinleri için Görükle Mahalle meydanında düzenlenen buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkan yardımcıları, birim müdürleri ile katıldı. Nilüfer Belediye Meclisi üyelerinin de katıldığı buluşmada, Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert ile Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş ve Nilüfer'deki diğer mahalle muhtarları yer aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin Görükle Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen mahalle buluşması öncesinde Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Görükle Kadın Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği Başkanı Ayşe Özcan ve üyelerle bir araya geldi. Ardından Başkan Özdemir, talep ve önerilerini dile getirmek isteyen vatandaşlarla karavandaki makamında görüştü.

Buluşmalarda vatandaşların hem kendi derdini hem de mahallelinin derdini anlatabildiğini dile getiren Başkan Özdemir, "Mahallelerdeki problemleri doğrudan vatandaşlar bana iletebiliyor. İlgili başkan yardımcıları ve müdürlükler ile doğrudan iletişim kurabiliyorlar. Biz vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için buradayız. Onlar da uygulamamızdan da çok memnun olduklarını söylüyorlar" dedi.

Görev süresi boyunca buluşmaların devam edeceğinin altını çizen Başkan Özdemir, Nilüfer'deki 64 mahalleyi ziyaret edeceklerini söyledi.

Muhtarlar Hasan Sert ile Mustafa Aktaş da uygulamadan çok memnun olduklarını ifade ederek, devamını diledi.

Başkan Şadi Özdemir, karavandaki görüşmelerinin ardından Görükle'deki kahvehaneleri de ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Mahalle Buluşmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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