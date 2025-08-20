Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İncir Hasadına Katıldı - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İncir Hasadına Katıldı

20.08.2025 12:57  Güncelleme: 12:59
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentin coğrafi işaretli ürünü incirin hasadı sırasında, bu yıl 10 ton verim beklediklerini açıkladı. Türkiye'nin incir üretiminde lider olduğunu belirten Özdemir, iyi tarım uygulamalarıyla bölgenin tarımını destekleyeceklerini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentin coğrafi işaretli ürünlerinden incirin hasadına katıldı. Türkiye'nin incir üretiminde lider konumda bulunduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer de incirin bolca yetiştiği bir bölge. Biz de iyi tarım uygulamalarıyla ürettiğimiz incirden bu yıl yaklaşık 10 ton verim bekliyoruz" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Fadıllı Mahallesi'ndeki incir hasadına katıldı. Başkan Şadi Özdemir'e Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Akın Uludağ ve Resul Tarman, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz ve Fadıllı Mahalle Muhtarı Nail Gülmez de eşlik etti. Ağaçlardan incir toplayan Başkan Şadi Özdemir, çalışanlarla sohbet etti.

İncir hasadıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, ilçede hem siyah, hem de beyaz incirin yoğun olarak yetiştiğine dikkat çekti. Türkiye'nin incir üretiminde lider konumda bulunduğunu ve lezzetinin ülke sınırlarını aştığını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Dünyadaki incirin yarısından fazlası Türkiye'de üretiliyor. Siyah incirin başkenti de Bursa. Bu lezzet kentimizde 3 ilçede yoğunluklu olarak üretilmekte, bunlardan biri de Nilüfer. İyi tarım uygulamaları ile ürettiğimiz incirden bu yıl yaklaşık 10 ton verim bekliyoruz" diye konuştu.

Tarımı desteklediklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bütün bölgeyi örgütleyip kooperatifleşerek ilçede tarımı yeniden ayağa kaldırmak istediklerinin altını çizdi. Ürünlerin Nilüfer Bostan ve Kantin Nilüfer'den temin edilebileceğini de ekleyen Başkan Şadi Özdemir, "Arzumuz, Nilüfer'in çiftçisinin ve köylüsünün incir üretimini artırması, Nilüfer halkına sağlıklı incir ve diğer meyve-sebzeleri üretmesidir" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Şadi Özdemir, Türkiye, Tarım, bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
