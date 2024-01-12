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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Regaip Kandili'nde Vatandaşlarla Birlikte Kandil Simidi İkram Etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Regaip Kandili'nde Vatandaşlarla Birlikte Kandil Simidi İkram Etti

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Regaip Kandili'nde vatandaşlarla birlikte olup kandil simidi ikram ederek herkesin kandilini kutladı. Nilüfer Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında 10 ayrı camide toplam 6 bin kişilik kandil simidi dağıttı. Ayrıca, belediye çalışanlarına da Halk Evi Binası ve Alaaddinbey Hizmet Binası'nda simit ikramı yapıldı. Başkan Erdem, kandilin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Regaip Kandili\'nde Vatandaşlarla Birlikte Kandil Simidi İkram Etti
12.01.2024 - 10:15,  Güncelleme: 10:17
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Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde vatandaşlarla birlikte olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kandil simidi ikram ederek herkesin kandilini kutladı.

İslam aleminde 3 ayların ilk müjdecisi olan Regaip Kandili'nde, Nilüfer Belediyesi ilçenin farklı noktalarında kandil simidi ikramında bulundu. FSM, Edebali, Üçevler, Yaylacık, Ahmet Yesevi, Altınşehir, Yüzüncüyıl, Kızılcıklı, 30 Ağustos ve İhsaniye Merkez Camisi olmak üzere 10 ayrı camide, namaz sonrasında toplam 6 bin kişilik kandil simidi ikram edildi.

Birliktelik ve paylaşımın öne çıktığı bu günde Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Alaaddinbey Hizmet Binası'nda da belediye çalışanlarına simit ikramı yapıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, gündüz Halk Evi Binası önünde çalışanların, akşam da FSM Cami'nde namazdan çıkan vatandaşların kandilini tebrik etti. Başkan Erdem kandilin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dileyerek "Rabbim birlik ve beraberlikle yenilerine ulaşmayı nasip etsin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Regaip Kandili'nde Vatandaşlarla Birlikte Kandil Simidi İkram Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Regaip Kandili'nde Vatandaşlarla Birlikte Kandil Simidi İkram Etti - Son Dakika
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