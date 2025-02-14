Nilüfer Belediyesi Ardino Belediye Heyetini Ağırladı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Ardino Belediye Heyetini Ağırladı

Nilüfer Belediyesi Ardino Belediye Heyetini Ağırladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bulgaristan'ın Ardino Belediyesi'nden gelen konuklarını kabul ederek, Türk kökenli vatandaşların ortak sorunlarına birlikte çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

14.02.2025 16:59  Güncelleme: 17:03
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Nilüfer Belediyesi, ilk kardeş kenti olan Bulgaristan'ın Ardino Belediyesi'nden konuklarını ağırladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Bulgaristan'da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımız, sorunlarını ancak birlikte çözebilirler" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban'ı makamında konuk etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarete Ardino Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Hak ve Özgürlükler Partisi Ardino İlçe Başkanı Şahin Bayram, Bursa Eğridereliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Yurtsever ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri de yer aldı.

Ardino heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa ve Balkan coğrafyasının benzerliğine dikkat çekti. Bulgaristan'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların sorunlarının birliktelikle çözüleceğine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, "Onların birlikteliğini savunmalıyız" dedi.

Ardino Belediye Başkanı İzzet Şaban da Nilüfer Belediyesi ile yakın ilişki içinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, iki kent arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda her iki başkan da günün anısına birbirlerine hediye verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Ardino Belediye Heyetini Ağırladı - Son Dakika

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