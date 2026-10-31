Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet\'in 103. yılında Mysia Yolları\'nda yürüyüş düzenledi

Nilüfer Belediyesi Cumhuriyet'in 103. yılında Mysia Yolları'nda yürüyüş düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kapsamında Mysia Yolları'nda doğa yürüyüşü düzenledi. Güngören Göleti'nden başlayıp Üçpınar'da tamamlanan 8 kilometrelik yürüyüşe katılanlar, yoğun sis eşliğinde P14 parkurunu takip etti.
Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Mysia Yolları'nda doğa yürüyüşü düzenledi. Güngören Göleti'nden başlayan 8 kilometrelik yürüyüş, Üçpınar'da tamamlandı.
Nilüfer Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında doğaseverleri Mysia Yolları'nda bir araya getirdi. Cumhuriyet'in 103'üncü yılını doğada kutlamak amacıyla düzenlenen yürüyüş, Güngören Göleti'nden başladı.
Bölgede etkili olan yoğun sis eşliğinde yola çıkan katılımcılar, Mysia Yolları'nın P14 parkurunu takip etti. Sonbahar renklerinin hakim olduğu orman patikalarından geçen yürüyüşçüler, 8 kilometrelik rotayı katederek Üçpınar'a ulaştı.
Kaynak: İHA
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