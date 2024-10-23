Nilüfer Belediyesi Cumhuriyetin 101. Yılında Atatürk Posterleri Dağıtıyor

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Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları öncesinde binlerce Atatürk posteri dağıtıyor. Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak isteyenler, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'e kadar Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Nazım Hikmet Kültürevi'nin önünden posterlerini ücretsiz olarak alabilecek.

Nilüfer, Türkiye genelinde olduğu gibi Cumhuriyetin 101. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi, bu özel günde kenti kırmızı beyazla donatmak ve vatandaşların milli heyecana ortak olmasını sağlamak amacıyla Atatürk posteri dağıtımına başladı. Posterler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi ile Nazım Hikmet Kültürevi önünde, 25 Ekim Cuma günü 18.00'e kadar ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Halk Evi önündeki standı ziyaret ederek poster almak isteyen vatandaşlara bizzat takdimde bulundu. Cumhuriyetin 101. yılına erişmenin gurur ve mutluluğunu paylaştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, tüm Nilüferlileri bu heyecana katılmaya davet etti. Başkan Şadi Özdemir, "Gelin, Atatürk posterlerinizi alın, evlerinizi, iş yerlerinizi ve binalarınızı bayraklarla süsleyin. Bu gururu hep birlikte yaşayalım" dedi. - BURSA