Nilüfer Belediyesi Cumhuriyetin 101. Yılında Atatürk Posterleri Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer Belediyesi Cumhuriyetin 101. Yılında Atatürk Posterleri Dağıtıyor

Nilüfer Belediyesi Cumhuriyetin 101. Yılında Atatürk Posterleri Dağıtıyor

Cumhuriyet coşkusunu paylaşmak amacıyla Nilüfer Belediyesi, 25 Ekim Cuma günü 18.00'e kadar binlerce Atatürk posteri dağıtıyor. Vatandaşlar posterlerini ücretsiz olarak temin edebilir.

23.10.2024 22:22  Güncelleme: 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları öncesinde binlerce Atatürk posteri dağıtıyor. Cumhuriyet coşkusuna ortak olmak isteyenler, 25 Ekim Cuma günü saat 18.00'e kadar Nilüfer Belediyesi Halk Evi ve Nazım Hikmet Kültürevi'nin önünden posterlerini ücretsiz olarak alabilecek.

Nilüfer, Türkiye genelinde olduğu gibi Cumhuriyetin 101. yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Nilüfer Belediyesi, bu özel günde kenti kırmızı beyazla donatmak ve vatandaşların milli heyecana ortak olmasını sağlamak amacıyla Atatürk posteri dağıtımına başladı. Posterler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi ile Nazım Hikmet Kültürevi önünde, 25 Ekim Cuma günü 18.00'e kadar ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Halk Evi önündeki standı ziyaret ederek poster almak isteyen vatandaşlara bizzat takdimde bulundu. Cumhuriyetin 101. yılına erişmenin gurur ve mutluluğunu paylaştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, tüm Nilüferlileri bu heyecana katılmaya davet etti. Başkan Şadi Özdemir, "Gelin, Atatürk posterlerinizi alın, evlerinizi, iş yerlerinizi ve binalarınızı bayraklarla süsleyin. Bu gururu hep birlikte yaşayalım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Cumhuriyetin 101. Yılında Atatürk Posterleri Dağıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 02:53:10. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Cumhuriyetin 101. Yılında Atatürk Posterleri Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.