Nilüfer\'de tarım alanındaki 900 metrekarelik kaçak yapı yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarını korumak, kent estetiğini ve planlı yapılaşmayı güvence altına almak amacıyla kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor. Belediye ekipleri, Tahtalı Mahallesi'nde tarım alanı üzerine ruhsatsız olarak inşa edilen yaklaşık 900 metrekarelik depoyu yıktı.

Nilüfer Belediyesi, kent genelinde tarım alanlarının korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Saha denetimleri ve yapılan incelemeler sonucunda, Tahtalı Mahallesi'nde tarım arazisi üzerinde ruhsatsız olarak inşa edildiği belirlenen yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda yaklaşık 900 metrekare büyüklüğünde depo olarak kullanılan kaçak yapı, ilgili mevzuat çerçevesinde alınan kararların ardından belediye ekipleri tarafından kısmi olarak yıkıldı.

Yıkım çalışmaları sırasında polis ve zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, yapı içerisinde bulunan malzemelere zarar verilmemesi için kontrollü bir çalışma yürüttü. - BURSA