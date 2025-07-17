Nilüfer Belediyesi, Modern Kapalı Pazar Alanı ve Yenilenen Muhtarlık Binasını Açtı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi, Modern Kapalı Pazar Alanı ve Yenilenen Muhtarlık Binasını Açtı

Nilüfer Belediyesi, Modern Kapalı Pazar Alanı ve Yenilenen Muhtarlık Binasını Açtı
17.07.2025 17:11  Güncelleme: 17:14
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Nilüfer Belediyesi, Kültür Mahallesi'nde yapımı tamamlanan modern kapalı pazar alanı ve yenilenen muhtarlık binasını törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, tesisin sosyal etkileşimi teşvik ettiğini ve alışveriş için sağlıklı bir ortam sunduğunu belirtti.

Nilüfer Belediyesi, Kültür Mahallesi'nde hem modern kapalı pazar alanını hem de yenilenen muhtarlık binasını törenle hizmete açtı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kapalı Pazar Alanı ile yenilenen Kültür Mahallesi Muhtarlık Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Açılışta konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, projenin yaklaşık iki yıl önce temellerinin atıldığını ve 580 gün süren bir çalışmayla tamamlandığını belirtti. Tesisin sadece bir pazar alanı değil, aynı zamanda sosyal etkileşimi teşvik eden bir yaşam alanı olduğunu vurgulayan Özdemir, Hem sağlıklı hem de güvenli bir ortamda alışveriş yapılmasını sağlarken, aynı zamanda pazar alanlarını sosyal yaşam alanlarına dönüştürmek istiyoruz. Alışverişe gelen kadınların yanında getirdiği çocukların da kaliteli vakit geçirebileceği alanlar hazırlıyoruz. İlk bakışta sadece bir pazar alanı gibi görünse de, 3 bin 650 metrekare kapalı ve 4 bin 500 metrekare açık alan ile halkın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladık. Her perşembe günü burada pazar kuruluyor. Esnafımız ve vatandaşlarımız yağmur çamur demeden buraya gelip keyifle, güvenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabiliyor. Pazarın kurulmadığı günlerde ise burası otopark olarak değerlendirilecek, aynı zamanda çeşitli sosyal aktiviteler için de kullanılabilecek alanlar oluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi, Modern Kapalı Pazar Alanı ve Yenilenen Muhtarlık Binasını Açtı - Son Dakika

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