Nilüfer Belediyesi'nden Engelli Bireylere İstihdam Desteği - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Engelli Bireylere İstihdam Desteği

Nilüfer Belediyesi\'nden Engelli Bireylere İstihdam Desteği

Nilüfer Belediyesi, 'İş Koçu Destekli Engelli İstihdam Projesi' ile down sendromu, otizm ve zihinsel engeli olan bireyleri iş hayatına kazandırıyor. Projenin başarılı örneklerinden biri olan Gülcan, iş koçlarının rehberliğiyle bağımsız çalışmaya başlamasıyla dikkat çekiyor.

08.11.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
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Engelli ve dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata katılımını destekleyici projeler yürüten Nilüfer Belediyesi, "İş Koçu Destekli Engelli İstihdam Projesi" ile down sendromu, otizm ve zihinsel engeli olan bireyleri iş hayatına kazandırıyor. İş koçlarının sağladığı rehberlik sayesinde sayesinde iş hayatına atılan Gülcan da başarıları ile gurur duyuyor.

Nilüfer Belediyesi, "İş Koçu Destekli Engelli İstihdam Projesi" ile engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını ve istihdamını artırmada örnek olmaya devam ediyor. Belediye ve Sofra Compass Grup iş birliğiyle hayata geçirilen proje, down sendromu, otizm ve zihinsel engeli olan bireylerin iş hayatına kazandırılmasını hedefliyor.

Projenin başarılı örneklerinden biri olan Gülcan'ın hikayesi, engelli bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmanın önemini gözler önüne seriyor. Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlanan Gülcan, proje ekibinin kendisi ve ailesiyle görüşmesinin ardından iş hayatına adım attı.

Gülcan, iş koçları eşliğinde aldığı hazırlık eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra Sofra Compass Grup'ta mutfak temizlik personeli olarak işe başladı. Başlangıçta iş koçları tarafından sürekli desteklenen Gülcan, zamanla bağımsız çalışmaya başladı. Şimdi hem iş arkadaşları hem de ailesi onun başarılarıyla gurur duyuyor.

Gülcan, bu süreçte yaşadıklarını, "Çalışırken kendimi iyi hissediyorum. Çalışma arkadaşlarım bana çok iyi davranıyor. Ailem de bu durumdan memnun. Kazandığım maaşımla onlara hediyeler aldım" sözleriyle ifade etti. Onun bu başarısı, sadece Gülcan'ı değil, ailesini de mutlu etti. Gülcan'ın anneannesi, duygularını, "Bu günleri bize gösterdiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Başka türlü çok zorlanacaktık" diyerek dile getirdi.

Projeyi yürüten firmalardan biri olan Sofra Compass Grup'un Proje Müdürü Bahadır Öztürk de Gülcan'ın işe adaptasyon sürecini değerlendirdi. İş koçlarının sağladığı rehberlik sayesinde, firmalarının engelli bireylerle çalışma sürecini başarıyla yönettiğini belirten Öztürk, bu iş birliği sayesinde herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hızlıca çözüm bulabildiklerini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir projenin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: "Engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını artırmak, toplumsal farkındalığı geliştirmek ve ailelerin gelecekle ilgili endişelerini azaltmak için çalışıyoruz. Bu tür projeleri artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz."

Nilüfer Belediyesi, proje kapsamında daha fazla engelli bireye ve firmaya ulaşmayı hedefliyor. Projeye katılmak veya detaylı bilgi almak isteyen aileler ve işverenler, (0224) 245 34 46 numaralı telefondan Nilüfer Belediyesi'ne ulaşabilirler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Engelli Bireylere İstihdam Desteği - Son Dakika

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