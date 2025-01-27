Nilüfer Belediyesi\'nden Kandil Simidi İkramı

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Nilüfer Belediyesi, Miraç Kandili'nde ilçenin 13 farklı mahallesindeki camilerde, vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Nilüfer Belediyesi, Miraç Kandili'nde, camilerde vatandaşlarla, kandilin manevi duygusunu paylaştı.

Yatsı namazının ardından; Görükle, İrfaniye, Ahmet Yesevi, Balat, Doğanköy, Minareliçavuş, Cumhuriyet, Ataevler, Esentepe, Konak, Beşevler, Çamlıcı ve Gümüştepe mahallelerinde bulunan 13 farklı camide 7 bin 500 kişilik kandil simidi ikramında bulunuldu. Nilüfer Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle muhktarları da kandil simidi dağıtımlarına katılarak, vatandaşların kandillerini kutladı.

Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği kandil simidi ikramı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - BURSA