Şehitler Anı Parkı Müjdesi Verildi

Nilüfer Belediyesi'nin şehit ve gazi aileleri için düzenlediği iftar programında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2026 yılı içerisinde Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan "Şehitler Anı Parkı" projesinin müjdesini verdi.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarını aynı sofrada buluşturdu. Gold Majesty Otel'de düzenlenen iftar programına; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Milli, eski Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanı Turhan Tayan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı.

Din görevlisi Mehmet Çelebi'nin duasıyla açılan oruçların ardından programın açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yaklaşan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümüne dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Şehitlerin hikayeleri anı parkında yaşatılacak

Şehit aileleri ve gazileri baş tacı yapmanın değişmez çizgileri olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, Esentepe Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan yeni bir projenin detaylarını da paylaştı. Başkan Şadi Özdemir, "Tuna Caddesi'nden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na girerken sol tarafta kalan büyük alanı 'Şehitler Anı Parkı' yapıyoruz. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, Kore Savaşı'ndan Cumhuriyet dönemine kadar vatan uğruna hayatını kaybeden tüm Nilüferli şehitlerimizin adını bu parkta yaşatacağız. 2026 yılında tamamlamayı planladığımız 2 bin 956 metrekarelik bu projenin 690 metrekaresi yeşil alan olacak. Parkta yer alacak anıtta tüm şehitlerimizin ismi bulunacak. Ziyaretçiler, isimlerin yanındaki karekodu telefonlarına okutarak o şehidimizin hayat hikayesini doğrudan dinleyebilecek" dedi.

Başkan Şadi Özdemir ayrıca, organizasyona ev sahipliği yapan otel yönetimi ile destek veren derneklere teşekkür etti.

"Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ortak sorumluluğumuz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Milli ise, vatanın bağımsızlığı ve halkın huzuru uğruna can veren kahramanların fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve gazilerimizin onurlu mücadelesine sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Haşim Sivri de birer konuşma yaparak, kendilerini yalnız bırakmayan Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Şadi Özdemir'e teşekkürlerini ilettiler.

İftar programı, dernek temsilcilerinin günün anısına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e hediye takdim etmesiyle sona erdi. - BURSA