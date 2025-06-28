Nilüfer Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Umut: Sahiplendirme Şenliği Düzenlendi

Nilüfer Belediyesi, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva bulmak amacıyla "Bir Yuva Bir Umut" sloganıyla Sahiplendirme Şenliği düzenledi. 29 Ekim Spor Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte can dostlar yeni yuvalarına kavuştu.

Nilüfer Belediyesi, can dostların daha iyi şartlarda yaşaması için Nilüfer Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve Nilüfer Belediye Meclisi Sokak Hayvanları Komisyonu desteğiyle anlamlı bir projeye imza attı. "Bir Yuva Bir Umut" sloganıyla düzenlenen şenlikte, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde bulunan hayvanlar sevgi dolu ailelerle buluştu.

29 Ekim Spor Parkı'nda düzenlenen şenliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve 29 Ekim Mahalle Muhtarı Gülşah Gülsün de katıldı. Etkinliğe, mahalle sakinleri ve hayvanseverler büyük ilgi gösterdi.

Şenlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, her canlının yaşam hakkına saygı duyduklarını belirtti. Başkan Şadi Özdemir, "Bu nedenle hayvan sahiplendirme şenliği düzenliyoruz. Nilüferliler'in bu konuda gösterdikleri duyarlılıktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlar konusunda yürüttüğü çalışmalara da değinen Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer Belediyesi olarak 2003 yılından bu yana sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. 350 köpeğin ve 150 kedinin bakıldığı bir bakım ve tedavi merkezimiz var. Kuruçeşme Mahallesi'nde sokak hayvanları için doğal yaşam alanı yapmak için de çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

29 Ekim Mahallesi Muhtarlığı'nın düzenlediği "El Emeği Festivali" ile renklenen Sahiplendirme Şenliği'nde vatandaşlar, Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kısırlaştırılmış ve gerekli tedavileri yapılmış hayvanları sahiplendi. - BURSA