Nilüfer Belediyesi\'nden Ücretsiz Sıcak Yemek Desteği

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Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve üniversite öğrencilerine, her gün ücretsiz sıcak yemek hizmeti sunarak destek oluyor. Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde verilen yemek hizmetinin yanı sıra, her gün iki öğün sıcak yemek de ihtiyaç sahibi 300 aileye ulaştırılıyor.

Nilüfer Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde yapılan yemeklerle, ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşlar ve üniversite öğrencilerine destek oluyor. Üçevler Mahallesi'nde hizmet veren aşevinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra üniversite öğrencileri de ücretsiz olarak yemek yiyebiliyor. Ayrıca, aşevinde hazırlanan yemekler düzenli olarak her gün yaklaşık 300 haneye de ulaştırılıyor.

Üniversite öğrencileri de yararlanıyor

Uzman diyetisyenlerin gözetiminde her gün 6 çeşit yemeğin hazırlandığı aşevinde, tüm yemekler hijyenik şartlarda pişiriliyor ve düzenli tadım kontrolleri yapılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ve üniversite öğrencileri, her gün15.00-18.00 saatleri arasında aşevinde hazırlanan 3 çeşit yemek hizmetinden yararlanabiliyor.

Aşevi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne yapabiliyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar aşevinde her gün yemek yiyebiliyor. Üniversite öğrencileri ise öğrenci kimlik kartlarını ibraz ederek bu hizmetten faydalanabiliyor.

Gündeki iki öğün sıcak yemek evlere ulaştırılıyor

Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, her gün iki öğün halinde belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere de ulaşıyor. Öğle ve akşam olmak üzere günde iki öğün sıcak yemek, Nilüfer Belediyesi görevlileri tarafından ailelere ulaştırılıyor. Ekipler her gün toplam 700 öğün yemeği, kentin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakıyor. - BURSA