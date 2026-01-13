Nilüfer Belediyesi\'nden çocuklara yarıyıl hediyesi

Nilüfer Belediyesi yarıyıl tatilini çocuklar için birbirinden farklı atölyeler, oyunlar ve sinema gösterimleri ile eğlenceli hale getiriyor. Nilüferli çocuklar, hayal edip tasarlayabilecek, bilimle tanışacak ve yapay zeka atölyeleri ile geleceği keşfedecek.

Nilüfer Belediyesi yarıyıl tatiline girecek çocuklar için 2 hafta boyunca dolu dolu etkinlik programı hazırladı. Nilüferli çocuklar tatil boyunca hem öğrenecek, hem de eğlenceli vakit geçirebilecek. 19-30 Ocak tarihleri arasında sanat atölyeleri, oyunlar, film gösterimleri gibi farklı etkinliklerle çocuklar birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Nilüferli çocuklar, Pancar Deposu'nda yapılacak mimarlık ve tasarım atölyelerinde hayal edip üretecek. 19 Ocak'ta Ağaç Evim (6-8 yaş), 20 Ocak'ta Benim Kulem (7-11 yaş), 21 Ocak'ta Kutu Kutu Kent (6-8 yaş), 22 Ocak'ta Gelecekteki Yaşam (7-11 yaş) ve 23 Ocak'ta Rengarenk Lambam (4-6 yaş) atölyeleri gerçekleştirilecek.

Çocukların oyun dans ve el becerilerini geliştirebilecekleri Hayal Gücü Keçede (6-8 yaş), Sokak Oyunları (7-12 yaş), Düğüm Düğüm Anahtarlık (8-12) ve Çocuk Dans atölyeleri yine Pancar Deposu'nda düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde yapılacak atölyelerde de çocuklar bilimle tanışacak, deneyerek öğrenecek. 10-14 yaş arası çocuklar için 20 Ocak'ta Bitkilerden Kağıt Kromotografisi ve Fil Dişi Macunu Deneyi, 24 Ocak'ta pH Ölçüm atölyesi yapılacak.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde 7-13 yaş arası çocuklar Dijital Luthier: Geleceğin Çalgısını Tasarlıyoruz ve 28 Ocak'ta Antik Lir Yapımı atölyesinde buluşacak. Fotoğraf Müzesi'nde ise 9-12 yaş çocuklar için 27 Ocak'ta Cyanotype Işık Baskı atölyesi yapılacak.

Tatilde Nilüfer'in kütüphaneleri de çocuklarla dolacak. 2 hafta boyunca Gezici Kütüphane rotasında yer alan mahallelerde Gizemli Harfler: Kelime Türetme Atölyesi gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra Koza, Üçevler, Demirci, Çocuk, Şiir ve Akkılıç Kütüphanelerinde birbirinden farklı atölyeler olacak.

"Kodla, tasarla, geleceği keşfet" diyerek öğrenciler için kodlama ve yapay zeka atölyeleri de gerçekleştirilecek. 7-13 yaş arası çocuklar için Pancar Deposu ve Atölye Nilüfer Fethiye'de olacak. Tatil boyunca Konak Kültürevi'nde "Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu", "Lilo ve Stiç", "Elio" ve "Canavarcıklar" filmleri gösterimde olacak. - BURSA