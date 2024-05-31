Nilüfer Belediyesi'nin 'Artık Bağımlı Değilim Projesi' Tamamlandı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nin 'Artık Bağımlı Değilim Projesi' Tamamlandı

Nilüfer Belediyesi\'nin \'Artık Bağımlı Değilim Projesi\' Tamamlandı

Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği 'Artık Bağımlı Değilim Projesi'ne katılan çocuklar, özgürlüklerini gökyüzüne balon uçurarak kutladı.

31.05.2024 15:02  Güncelleme: 15:04
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Nilüfer Belediyesi'nin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği "Artık Bağımlı Değilim Projesi"ne katılarak, başarıyla tamamlayan çocuklar, özgürlüklerini gökyüzüne balon uçurarak kutladı.

Suça sürüklenen çocukların rehabilitasyonu ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla Nilüfer Belediyesi ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü birlikte, 2023 yılı Haziran ayında "Artık Bağımlı Değilim Projesi" başlattı. Denetimli serbestlikten faydalanan 15-18 yaş arasındaki çocukların katıldığı projede Nilüfer Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Birimi, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve madde kullanımı olan çocukların rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda bireysel mentörlük hizmeti ve psiko-sosyal danışmanlık hizmeti verilen çocukların, sorun çözme becerileri ve madde kullanımı ile baş edebilme stratejilerine yönelik becerileri gelişti. Kültürel geziler, tiyatro, ritim atölyesi gibi sosyal ve kültürel etkinliklerle boş zamanlarını yapılandıran çocuklar, alternatif yaşam becerilerini geliştirerek, madde kullanımından uzaklaştı.

Yaklaşık bir yıllık sürecin ardından tamamlanan proje için Gölyazı Mahallesi'nde kapanış programı düzenlendi. Programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Arslan, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Deniz Arıkan, Dr. Elif Soyer, kurum personelleri, Nilüfer Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Birimi çalışanları ve suça sürüklenen çocuklar ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, madde kullanımı ve bağımlılığın başta gençler arasında olmak üzere herkesi etkileyebilen psikolojik, biyolojik ve sosyal boyutları olan bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Bu sorunla etkili mücadele edebilmek için, öncelikle kişi ve çevre bilincinin yükseltmenin önemini vurgulayan Şahin, "Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimize büyük görevler düşüyor. Bağımlılıkla mücadele eden bireylere destek olmak, rehabilitasyon süreçlerinde onlara yardımcı olmak ve toplumda yeniden yer bulmalarını sağlamak, toplumsal bir sorumluluktur" dedi.

Konuşmanın ardından desteklerinden dolayı Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Tuncay Sümbül, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Okan Şahin'e; Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak da Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Emrah Arslan'a suça sürüklenen çocukların yaptıkları Türk Bayrağı motifli filografi eserleri hediye etti. Konuklar da çocuklara Nilüfer Belediyesi'nin hediyelerini verdi. Kahvaltı sonrası balonlar eşliğinde kortej yapan katılımcılar, Gölyazı Köprüsü'ne yürüdü. Çocuklar, köprü üzerine geldiklerinde de bağımlılıktan kurtulmanın ve özgürlüğün temsili olarak balonları gökyüzüne uçurdu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nin 'Artık Bağımlı Değilim Projesi' Tamamlandı - Son Dakika

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