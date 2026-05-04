Nilüfer Belediyesi\'nin iyi uygulamaları Belediyecilik Forumu\'nda

04.05.2026 17:07  Güncelleme: 17:09
Nilüfer Belediyesi, Belediyecilik Forumu'nda sürdürülebilir kalkınma, sosyal belediyecilik, kapsayıcı istihdam, kültürel dönüşüm, katılımcı yönetişim ve sağlıklı gıda alanlarında hayata geçirdiği örnek uygulamaları sektör profesyonelleri ve yerel yönetim temsilcileriyle paylaştı.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen Belediyecilik Forumu'na (BELFOR) katıldı. Belediyelerin yenilikçi ve başarılı uygulamalarının paylaşıldığı forumda, 700'ü aşkın başvuru arasından seçilen 225 iyi uygulama örneği yer aldı. Nilüfer Belediyesi de 2 gün boyunca gerçekleştirilen forum kapsamında sürdürülebilir kalkınma, sosyal belediyecilik, kapsayıcı istihdam, kültürel dönüşüm, katılımcı yönetişim ve sağlıklı gıda alanlarında hayata geçirdiği örnek uygulamaları sektör profesyonelleri ve yerel yönetim temsilcileriyle paylaştı.

Forumun ilk gününde "Tarladan Sofraya Adil Bir Yolculuk: Hasanağa Gıda Merkezi" sunumuyla yerel üretim ve sürdürülebilir gıda sistemleri alanındaki yaklaşımını aktaran Nilüfer Belediyesi, "Birlikte Daha Güçlü: İş Koçu Destekli İstihdam Projesi" ile dezavantajlı bireylerin istihdama katılımını destekleyen sosyal kapsayıcı modelini tanıttı. Aynı gün gerçekleştirilen "Atölye Nilüfer: Kodlama ve Beceri Atölyeleri" sunumunda, sosyal belediyecilikte üretim odaklı yeni nesil hizmet anlayışı paylaşılırken, "Çok Fonksiyonlu Etkileşim Merkezi: Nilüfer Pancar Deposu" başlıklı oturumda ise kamusal mekanların çok amaçlı ve katılımcı biçimde dönüştürülmesine yönelik yenilikçi uygulamalar aktarıldı. İkinci günde gerçekleştirilen sunumda ise "Geleceğe Katılın: Sürdürülebilir Gençlik Katılımı ve Katılımcı Yönetişim Projesi" ile gençlerin karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlayan yerel yönetişim modeli tanıtıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

