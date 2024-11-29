Nilüfer Belediyesi\'nin Pancar Deposu, Arkitera Ödülleri\'nde Teşvik Ödülü Aldı

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Nilüfer Belediyesi'nin kente kazandırdığı "Pancar Deposu", Arkitera Ödülleri Kamu Kategorisi'nde Seçici Kurul Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin aldı.

Nilüfer Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. 25 yıl atıl vaziyette kalan ve geçen yıl yenilenen modern yüzü ile çok amaçlı bir kültür ve etkileşim mekanı olarak hizmet açılan Pancar Deposu, mimarlık alanında ödüle değer bulundu. Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu, Arkitera Mimarlık Merkezi'nin düzenlediği Arkitera Ödülleri'nde Seçici Kurul Teşvik Ödülü'ne değer görüldü.

Arkitera Mimarlık Merkezi'nin, Arkitera Genç Mimar Ödülü ve Arkitera İşveren Ödülü, mimari alandaki nitelikli üretimi desteklemek ve yatırımcıları kaliteli projeler gerçekleştirmeye teşvik etmek amacıyla her yıl verdiği Arkitera Ödülleri, bu yıl Kastamonu Entegre Genel Merkezi'nde düzenlenen törende sahiplerini buldu. Kamu ve özel sektör olmak üzere iki kategoride ödüllerin verildiği törene Nilüfer Belediyesi adına, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Şirin Biçer ile Nilüfer Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Mustafa Yılmaz, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan katıldı. Projeyi hayata geçiren Atelye70 ekibinden Doğu Kaptan ve Fatma Gençdoğuş da törende yer aldı.

Mimarlık, tasarım, sanat ve akademi çevrelerinden pek çok davetlinin katıldığı törenin açılış konuşmalarını Arkitera Genel Koordinatörü Emine Merdim ve Kastamonu Entegre Global Pazarlama Direktörü Talha Aydın gerçekleştirdi.

Pancar Deposu ile endüstri yapısını kamuya kazandırarak diğer kurumlara örnek olan Nilüfer Belediyesi'nin ödülünü, seçici kurul üyesi Can Tamirci, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin'e verdi.

Ödülü büyük bir gurur duyarak aldıklarını ifade eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, seçici kurul üyelerine teşekkür etti. Şahin, "Pancar Deposu, kullanım açısından yoğun bir şekilde değerlendirilen ve herkesin beğenisini kazanan çok güzel bir yapı oldu. Projede emek veren Doğu Kaptan ve Fatma Gençdoğuş'a bu ödüle vesile oldukları için teşekkür ederiz" dedi. - BURSA