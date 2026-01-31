Nilüfer\'de yarıyıl coşkusu sona erdi

Nilüfer Belediyesi'nin iki hafta boyunca süren yarıyıl etkinlikleri sona erdi. Yüzlerce çocuk, tatilde yapay zekadan tasarıma, bilim deneylerinden dansa kadar birçok etkinlik sayesinde tatilin tadını çıkardı.

Bursa'nın Nilüfer Belediyesi'nin, çocukların tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla hazırladığı etkinlikler tamamlandı. Nilüfer'in kütüphaneleri, müzeleri, salonları çocuk sesleri ile doldu taştı. Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu da tatil boyunca birçok atölyeye ev sahipliği yaptı. Kodlama, yapay zeka ve modelleme atölyelerine katılan 47 çocuk geleceği tasarladı. "Çocuklar Depoda" sloganıyla yapılan, oyun, dans ve el becerilerini geliştirebilecekleri 4 atölyeye 70 kişi katılırken, hayal edip tasarlayabildikleri 5 tasarım ve mimarlık atölyesine 72 çocuk katıldı.

Kütüphaneler tatilde de boş kalmadı. Yazarlarla çocuklar buluştu, kitaplar üzerine sohbet etme fırsatı buldular. Ayrıca kelime türetme ve drama atölyeleriyle de bilgi dağarcıkları ve hayal güçleri genişledi. Kütüphanelerde yapılan 7 etkinliğe 233 çocuk katılma fırsatı buldu.

Kadın ve Çocuk Akademileri'nde de çocuklara yönelik farklı etkinlikler düzenlendi. Oyun, sanat, bilim atölyeleri ve akademik çalışmalar kapsamındaki 52 etkinliğe 578 çocuk katıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi çocukları ağırladı. El sanatları, müzik atölyeleri ve sosyal etkinliklerdeki 48 atölyeye 261 Nilüferli çocuk katıldı.

Müzelerde ise çocuklar hem bilim deneyleri yaptı hem farklı çalgılar tasarlama fırsatı buldular.

Konak Kültürevi'nde gösterilen filmlere çocukların ilgisi yoğun oldu. 4 filmin 28 gösterimini 3 bin 957 çocuk izledi. - BURSA