Nilüfer Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yuva Arıyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yuva Arıyor

Nilüfer Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yuva Arıyor

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, tedavileri tamamlanan ve kısırlaştırılan sokak hayvanları için gönüllü hayvanseverlerden kalıcı yuva bekliyor. Merkezde 350 köpek ve 150 kedi barındırılıyor.

11.12.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedavileri biten ve kısırlaştırılan sokak hayvanları yuvalarını arıyor.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamak ve onlara kalıcı yuva olmak için gönüllü hayvanseverleri bekliyor. Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, belediyenin sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Çetiner, Alaaddinbey Mahallesi'nde bulunan Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde 350 köpeğin ve 150 kedinin bakıldığını söyledi.

5199 sayılı kanunun 2004 yılında çıkmasına rağmen, Nilüfer Belediyesi'nin söz konusu merkezi 2003 yılında kurduğunu ve kanundan önce harekete geçtiğini hatırlattı. Merkezin kurulmasından bu yana 'Kısırlaştır-Aşıla-Bölgesine Bırak' yöntemiyle hareket ettiklerini dile getiren Çetiner, "Ancak 2 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yasanın içeriği değişti. Yasa, sokaktan alınan her köpeğin sahiplenilene kadar barınakta tutulmasını zorunlu kılıyor. Bizim 350 köpeği barındırabilecek yerimiz mevcut. Tesisimize hasta olarak giriyorlar. İyileşiyorlar ve sahiplenmeyi bekliyorlar" dedi.

"Ziyarete gelebilirler"

Bursalılara sahiplenme çağrısında bulunan Çetiner, "Vatandaşlar, yuva bekleyen canları 2 şekilde sahiplenebilirler. Alaaddinbey Ek Hizmet Binamıza gelerek, Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ndeki hayvanlarımızı ziyaret edebilirler. Burada da önce sahiplendirme formu dolduruyorlar ardından da Tarım İlçe Müdürlüğü'ne başvurarak çipi ile birlikte onları yeni yuvalarına uğurluyoruz. Aynı şekilde https://e-islem.nilufer.bel.tr/Sosyal/EvcilHayvanSahiplenme adresinden de sahiplendirilmeyi bekleyen hayvanlarımıza fotoğrafları ile ulaşabilirler. Sahiplendirmeden önce kısır değilse kısırlaştırıp, iç-dış parazit ve kuduz aşılarını muhakkak yapıyoruz. Yavru ise de 8 aylık olduktan sonra yine bize getirdiklerinde kısırlaştırma ve aşı işlemini ücretsiz yapacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Sanem Çetiner, veteriner hekimler olarak, tüm canlıların yaşam hakkını savunmak ve sağlıklı yaşatmak için yetiştirildiklerini vurgulayarak, bu nedenle sahiplendirilmeye önem verdiklerini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yuva Arıyor - Son Dakika

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