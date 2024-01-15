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Nilüfer Belediyesi, Tarım Alanlarını Koruyor: 3 Kaçak Fabrika Yıkıldı - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi, Tarım Alanlarını Koruyor: 3 Kaçak Fabrika Yıkıldı

Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarının tahrip edilmesine izin vermemek için Tahtalı Mahallesi'nde 3 kaçak fabrikayı yıkarak kullanılamaz hale getirdi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, imara aykırı olarak yapılan ve uyarılara rağmen faaliyete devam eden iş yerlerini yıkmak için çalışma başlattı. Yıkımlar geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Nilüfer Belediyesi, Tarım Alanlarını Koruyor: 3 Kaçak Fabrika Yıkıldı
15.01.2024 - 17:21,  Güncelleme: 17:24
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Tarım alanlarının tahrip edilmesine izin vermeyen Nilüfer Belediyesi, Tahtalı Mahallesi'nde 3 kaçak fabrikayı daha yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

Kaçak yapıyla mücadeleye aralıksız devam eden Nilüfer Belediyesi, bu kez Tahtalı Mahallesi'nde kaçak yapıları yerle bir etti. Nilüfer Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarım alanları üzerine imara aykırı olarak yapılan ve uyarılara rağmen faaliyete devam eden iş yerlerini yıkmak için sabah saatlerinde çalışma başlattı. Yıkımlar geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

İlk yıkımda 800 metrekarelik alana yapılan kaçak fabrika ekipler tarafından yerle bir edildi. Ekipler daha sonra da biri bin 500 metrekarelik diğeri de 800 metrekarelik alana yapılmış iki ayrı işyerini daha yerle bir etti. Yıkımlar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BURSA

Kaynak: İHA
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