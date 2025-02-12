Nilüfer Belediyesi ve BUÜ'den İnsan Kaynakları için İş Birliği Protokolü - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi ve BUÜ'den İnsan Kaynakları için İş Birliği Protokolü

Nilüfer Belediyesi ve BUÜ\'den İnsan Kaynakları için İş Birliği Protokolü

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi, insan kaynakları süreçlerini daha verimli hale getirmek için iş birliği protokolü imzaladı. BUÜ, insan kaynakları alanında Nilüfer Belediyesi'ne akademik destek sağlayacak.

12.02.2025 14:21  Güncelleme: 14:23
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Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi, insan kaynakları süreçlerini daha verimli hale getirmek için iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre BUÜ, insan kaynakları alanında Nilüfer Belediyesi'ne akademik destek sağlayacak.

Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yeni bir iş birliği protokolüne imza attı.

Protokol kapsamında, Nilüfer Belediyesi'nin insan kaynakları planlama, strateji geliştirme ve politika oluşturma süreçlerinde, BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile ortak çalışmalar yürütülecek.

BUÜ Rektörlük Binası'nda düzenlenen "İnsan Kaynakları Süreçleri" iş birliği protokolü imza törenine; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun, BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit, Genel Sekreter Mehmet Aydemir, Genel Sekreter Yardımcıları Tarık Kelleci ve Necip Al ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Baştürk katıldı.

"Kentimizi daha yüksek standartlara taşımalıyız"

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, her zaman ortak akıl vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayarak, şehrin gelişimi için bu tarz iş birliklerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Üniversiteler, sendikalar, sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak kenti daha yaşanabilir hale getirmek istediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Üniversiteler, bilgi ve birikim açısından en değerli kurumların başında geliyor. Bu kentte yaşayan herkesin refahını artırmak için ortak projeler üretmeliyiz. Bu protokol de, bu anlayışın bir yansımasıdır. Sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz"

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da bu protokol ile insan kaynakları yönetimi alanında Nilüfer Belediyesi'ne akademik destek sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Prof. Dr. Yılmaz, "Topluma fayda sağlama noktasında elimizdeki bilgi ve birikimi paylaşmaya devam edeceğiz. İş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun da protokolün, BUÜ ile ilerleyen dönemlerde yeni iş birliklerine kapı aralayacağına inandıklarını belirtirken, BUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Baştürk de kente katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi ve BUÜ'den İnsan Kaynakları için İş Birliği Protokolü - Son Dakika

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