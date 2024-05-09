Nilüfer Belediyesi Yerel Tohumlardan Üretilen Fideleri Ücretsiz Dağıtıyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Yerel Tohumlardan Üretilen Fideleri Ücretsiz Dağıtıyor

Nilüfer Belediyesi Yerel Tohumlardan Üretilen Fideleri Ücretsiz Dağıtıyor

Nilüfer Belediyesi, "Fide Bizden Ürün Sizden" kampanyası çerçevesinde bu yılda yerel tohumlardan üretilen yüz binlerce fideyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Kampanyada domates, biber ve patlıcanın çeşitli türlerinden 300 binden fazla fide vatandaşla buluşacak.

09.05.2024 13:22  Güncelleme: 13:31
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Nilüfer Belediyesi "Fide Bizden Ürün Sizden" kampanyası çerçevesinde bu yılda yerel tohumlardan üretilen yüz binlerce fideyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Kampanyada domates, biber ve patlıcanın çeşitli türlerinden 300 binden fazla fide vatandaşla buluşacak.

Nilüfer Belediyesi, 5 yıldır olduğu gibi bu yılda "Fide Bizden Ürün Sizden" kampanyasıyla vatandaşları yüz binlerce fideyle buluşturarak üretime teşvik ediyor. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde dağıtımı devam eden fidelere vatandaşlar, yoğun ilgi gösterirken, çeşitli türlerden domates, biber ve patlıcan fideleri 3 gün boyunca vatandaşla buluşacak. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de dağıtım ekiplerine katılarak vatandaşlara ücretsiz fide dağıttı.

Kampanya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, hedeflerinin kentte tarım bilincini geliştirip gelecek nesillerle tanıştırmak olduğunu belirtti.

Sağlıklı gıdaya erişim ve tarımın önemini adaylık sürecinde hep dile getirdiğini kaydeden Özdemir, "Toprağına, tohumuna sahip çıkan bir Nilüfer için çalışacağımızı söyledik. İklim değişikliği tarım ve sağlıklı gıdaya erişim gelecekte çok daha fazla önem kazanacak. Tarım alanlarının talan edilmesi üretimi azaltacak ve erişim krizine yol açacak. Tarımın desteklenmesi ve toprakların aktif hale getirilmesini istiyoruz. Bu konularda kırsal bölgelerle ortak çalışmalar içerisindeyiz. Üreticinin girdi ve pazarlama sorunu var. Onların örgütlenmesi ve desteklenmesi çok önemli. Doğru üretim, toprak analizi gibi konularda işbirliği yaparak kooperatifimiz aracılığıyla pazarlama desteği sunacağız. Bizim amacımız tarım topraklarının daha aktif hale gelmesidir. Tarım alanlarının korunması için gereken adımları atacağız. Talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bizler sizlere hizmet etmek için buralardayız" dedi.

Nilüferli çiftçilerin yerel tohumlardan zirai ilaç kullanmadan yetiştirdiği fideleri ücretsiz dağıttıklarını ifade eden Başkan Özdemir, "3 gün boyunca çeşitli türlerden domates, biber ve patlıcan fidelerinden bu yıl 300 binin üzerinde fideyi dağıtmaya başladık. Dilerim birçok Nilüferli ürün yetiştirmenin keyfine varır. Bu kampanyada emek veren herkese, özellikle de dağıtımız bu fideleri üreten çiftçilerimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Diktiğiniz fideler bol ürün versin, bereketli olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Şadi Özdemir daha sonra fide üretimi gerçekleştiren çiftçilere teşekkür sertifikası verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Yerel Tohumlardan Üretilen Fideleri Ücretsiz Dağıtıyor - Son Dakika

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