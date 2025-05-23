Nilüfer'de 1. Karadeniz Festivali Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer'de 1. Karadeniz Festivali Düzenlenecek

Haberin Videosunu İzleyin
23.05.2025 15:52  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nilüfer\'de 1. Karadeniz Festivali Düzenlenecek
Haber Videosu

Nilüfer Belediyesi, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1. Nilüfer Karadeniz Festivali'ni tanıttı. Festival, Karadeniz kültürü ve yöresel lezzetlerin tanıtılacağı etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Nilüfer'de Karadeniz havası esecek

BURSA - Nilüfer Belediyesi, 1. Nilüfer Karadeniz Festivali düzenlemeye hazırlanıyor. Üç gün sürecek festivalin tanıtım toplantısında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bölgenin kültürünün tanıtılacağı, yöresel lezzetler ve etkinliklerin yapılacağı festivale tüm vatandaşları davet etti.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Derneği (NİLSADER), KARADENİZSİAD ve Karadenizliler Platformu iş birliğinde 1. Nilüfer Karadeniz Festivali'ni düzenliyor. 30-31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde yapılacak festivalin tanıtım toplantısı Pancar Deposu'nda düzenlendi. Toplantıya, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, NİLSADER Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yalçın, KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman Uzun ve Karadenizliler Platformu adına Üzeyir Aktaş katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir yaptığı konuşmada, "Herkesin sesi Hepimizin Nilüfer'i" sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, " Bursa'da yoğun bir nüfusu bulunan Karadeniz Bölgesi'nin 18 ilini kapsayan bir Karadeniz Festivali düzenlemeye karar verdik. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Hastane Alanı'nda düzenlenecek festivalimizde Karadeniz'in eşsiz lezzetlerini tadabilecek, yöresel halk oyunlarını izleme fırsatı bulacaksınız. Alanda yerel ürünlerin alışveriş stantları da kurulacak" dedi.

Festivalde 3 gün boyunca etkinliklerin süreceğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Akşamları da konserlerimiz olacak. 30 Mayıs'ta Tuğçe Kandemir, 31 Mayıs'ta ise Ekin Uzunlar konseri olacak. 1 Haziran akşamı ise Karadeniz Bölgesi'nden yerel sanatçılar halkımızla buluşacak" diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, tüm vatandaşları bölgenin kültürünün tanıtılacağı festivale davet etti.

KARADENİZSİAD Başkanı Süleyman Uzun, Bursa nüfusunun yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan Karadeniz ile ilgili böylesi bir organizasyonun daha önce hiç olmadığını söyledi. 18 ili de kapsayacak şekilde yapılan festivalin düzenlenmesinin Bursa'da yaşayan Karadenizlileri çok mutlu ettiğini ifade eden Uzun, "Festival, Bursa'ya da katkı sağlayacaktır. Başta Başkan Şadi Özdemir olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Bursa'da faaliyet gösteren 8 derneğin oluşturduğu Karadenizliler Platformu'nu temsilen konuşan Üzeyir Aktaş ise festivalin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Aktaş, festival sayesinde Karadeniz kültürü, yaşam tarzı ve gastronomisinin tanıtılacağını vurguladı.

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Karadeniz, Festival, Kültür, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de 1. Karadeniz Festivali Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek’ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: En büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele
Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK’nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek Fesih kararı sonrası ilk MGK: PKK'nın tasfiye süreci hassasiyetle takip edilecek
Önder Özen, Manchester City’den yaptığı ancak Beşiktaş’ın istemediği transferi ilk kez açıkladı Önder Özen, Manchester City'den yaptığı ancak Beşiktaş'ın istemediği transferi ilk kez açıkladı
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel bir rakibi daha belli oldu
Ayrılık sonrası Arda Güler’den Modric’e duygusal veda Ayrılık sonrası Arda Güler'den Modric'e duygusal veda
Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
İBB’ye bir operasyon daha 7 kişi tutuklandı İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık

15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
22:00
Barcelona, Raphinha ile 2028’e dek ’devam’ dedi
Barcelona, Raphinha ile 2028'e dek 'devam' dedi
21:43
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez’de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
Icardi-Wanda Nara tartışmasına China Suarez'de dahil oldu: Hepinizi mahvederdim
21:23
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
21:03
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı
TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
20:49
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
20:29
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından
UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
20:13
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor
Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
20:11
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 16:20:33. #7.13#
SON DAKİKA: Nilüfer'de 1. Karadeniz Festivali Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.