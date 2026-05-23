Nilüfer Belediyesi "Anne Taksi" filosunu genişletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nilüfer Belediyesi "Anne Taksi" filosunu genişletti

Nilüfer Belediyesi "Anne Taksi" filosunu genişletti
23.05.2026 10:09  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin hamile ve çocuklu kadınlar için başlattığı Anne Taksi uygulamasında araç sayısı 2'ye çıkarıldı, hizmetten yararlanma yaş sınırı 0-2 olarak güncellendi.

Hamile ve çocuklu kadınların hayatını kolaylaştıran "Anne Taksi" uygulamasında araç sayısı artırıldı. Filoyu genişleten Nilüfer Belediyesi, hizmetten yararlanma yaş sınırını da 0-2 yaş olarak güncelledi.

Nilüfer Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Anne Taksi" uygulaması, ilçedeki anne ve anne adaylarından gelen talepler doğrultusunda büyümeye devam ediyor. 10 Şubat 2026 tarihinde hizmete giren ve kısa sürede 500'den fazla anne ve anne adayına hizmet veren uygulama için araç sayısı artırılarak filo genişletildi.

Vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek amacıyla Anne Taksi sayısı 2'ye çıkarıldı. Bu genişlemeyle birlikte hizmetin kapsamı da esnetildi; daha önce 0-1 yaş arası çocuğu olan anneleri kapsayan hizmetin sınırları, 0-2 yaş arası çocuğu olan anneleri de kapsayacak şekilde revize edildi.

Kadın şoförlerin görev yaptığı Anne Taksiler, özellikle hamilelik ve bebekli dönemlerde yaşanan ulaşım zorluklarını ortadan kaldırmayı hedefliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen anne ve anne adayları, bir gün öncesinden randevu oluşturarak evlerinden alınıyor ve randevuları bulunan devlet hastanelerine güvenle ulaştırılıp, sonrasında evlerine bırakılıyor.

Uygulama, annelerin farklı ihtiyaçları da gözetilerek titizlikle yürütülüyor. Araçlarda standart olarak bulunan bebek koltuğunun yanı sıra, ikiz bebeği olan anneler için çift bebek koltuğu hazır bulunduruluyor. Ayrıca hamile anne adaylarının yolculuklarını daha güvenli hale getirmek amacıyla araçlarda özel hamile kemerleri yer alıyor. Böylece hem annenin hem de bebeğin güvenliği yolculuk boyunca üst düzeyde tutuluyor.

"Amacımız kadınların hayatını kolaylaştırmak"

Filonun genişletilmesi ve yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer'in bir kadın kenti olduğuna vurgu yaparak, "Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği kentimizdeki annelerin ve kadınların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Anne Taksi uygulamamız, başladığı günden itibaren çok büyük ilgi görüyor. Biz de bu talebe cevap vermek için Anne Taksilerin sayısını 2'ye çıkardık. Ayrıca yeni dönemde, 0-2 yaş arası çocuğu olan kadınlara da hizmet vereceğiz" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ulaşım, Bursa, Kadın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi 'Anne Taksi' filosunu genişletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti İsrail'de alıkonulan İrlanda Cumhurbaşkanının aktivist kardeşi yaşadığı zulmü anlattı: 3 gün 5 yıl gibi geçti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Norveç ya da İsveç değil Bitlis Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar Norveç ya da İsveç değil Bitlis! Görüntülemek için 10 gün boyunca uğraştılar
Aykut Kocaman’ı kızdıran soru Aykut Kocaman'ı kızdıran soru
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

09:41
Arda Güler’den Alaba’ya veda 5 yıllık macera resmen bitti
Arda Güler'den Alaba’ya veda! 5 yıllık macera resmen bitti
09:21
Serbest bırakılan Tan Taşçı’nın sahnede yüzüne alev parladı
Serbest bırakılan Tan Taşçı'nın sahnede yüzüne alev parladı
09:08
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
09:04
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama...
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
07:10
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
06:49
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 10:12:45. #.0.4#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi "Anne Taksi" filosunu genişletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.