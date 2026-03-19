Nilüfer\'de Çanakkale Zaferi anısına konser

19.03.2026 11:29  Güncelleme: 11:31
Nilüfer Ramazan Sokağı etkinlikleri "Çanakkale Şehitleri Anma Konseri" ile sona erdi. Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı gecede, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Çanakkale türküleri seslendirildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Nilüfer Ramazan Sokağı, ay boyunca Nilüferlilerin buluşma noktası oldu. Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan alanda, yeme-içme, el sanatları ve hediyelik eşya stantlarıyla ziyaretçiler hem alışveriş yaptı, hem de sosyalleşti. Her gün farklı bir konserin düzenlendiği Nilüfer Ramazan Sokağı'nda Karagöz ve Hacivat, meddah, sihirbazlık gösterisi gibi çocukların ilgisini çeken etkinlikler de yer aldı.

Atatürk'ün sevdiği şarkılar da söylendi

Nilüfer Ramazan Sokağı etkinlikleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel "Çanakkale Şehitleri Anma Konseri" ile son buldu. Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı gecede, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve Çanakkale türküleri seslendirildi. Filiz Başıbüyük'ün şefliğini yaptığı koro, "Hey On Beşli", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa", "Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı", "İzmir'in Dağları", "Ah Bir Ateş Ver" gibi eserlerin yanı sıra Rumeli türkülerini seslendirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

