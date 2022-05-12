Nilüfer'de Gençlik Tiyatrosu ile Gençler Sahnede - Son Dakika
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Nilüfer'de Gençlik Tiyatrosu ile Gençler Sahnede

12.05.2022 11:58
Nilüfer'de Gençlik Tiyatrosu ile Gençler Sahnede

Nilüfer Kent Tiyatrosu, gençlerden de gelen talepler üzerine Gençlik Tiyatrosu projesini başlattı. Gençlik Tiyatrosu ile gençlerin, Nilüfer Kent Tiyatrosu bünyesindeki bütün profesyonellerin desteğiyle, tiyatro hakkında temel bilgileri edinmeleri ve tiyatro konusunda becerilerini geliştirmeleri amaçlıyor. 

Nilüfer Kent Tiyatrosu, gençlerden de gelen talepler üzerine Gençlik Tiyatrosu projesini başlattı. Gençlik Tiyatrosu ile gençlerin, Nilüfer Kent Tiyatrosu bünyesindeki bütün profesyonellerin desteğiyle, tiyatro hakkında temel bilgileri edinmeleri ve tiyatro konusunda becerilerini geliştirmeleri amaçlıyor. 

Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban'ın, Aralık 2021'de Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Üyeleriyle bir araya gelerek yaptığı görüşmelerde ortaya çıkan Gençlik Tiyatrosu fikri hayata geçirildi.

GENÇLERİ TİYATRO SANATININ HER ALANIYLA TANIŞTIRMAK HEDEFLİYOR

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun (NKT) kentte yaşayan gençlerle birlikte çalışmalar yapacağı Gençlik Tiyatrosu projesi için çalışmalar başlatıldı. Nilüfer Belediyesi'nin iş birliği içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşları ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile de yapılan görüşmelerin ardından şekillenen proje, kentteki gençleri tiyatro sanatının her alanıyla tanıştırmayı hedefliyor. Gençlerin kendilerini tiyatro ile ifade etmelerine olanak sağlaması planlanan Gençlik Tiyatrosu'nun çalışmalarını, Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun profesyonel oyuncu kadrosunda yer alan Adem Mülazim ve Barış Ayas yürütüyor.

DRAMA BECERİLERİ GELİŞİYOR

Nilüfer Kent Tiyatrosu, Gençlik Tiyatrosu projesiyle gençlere güvenli, sıcak ve destekleyici bir sanat ortamı oluşturarak, kaliteli tiyatro deneyimleri sunuyor. Proje aynı zamanda gençlerin dramaya katılmalarını ve drama becerilerini geliştirmelerini sağlıyor.

Önümüzdeki sezonlarda da sürdürülmesi planlanan Nilüfer Kent Tiyatrosu Gençlik Tiyatrosu, gençlerin; Nilüfer Kent Tiyatrosu bünyesindeki bütün profesyonellerin desteğiyle, tiyatro hakkında temel bilgileri edinmeleri, tiyatro konusunda becerilerini geliştirmeleri, kendi yaratıcı fikirlerini geliştirecekleri alana sahip olmaları ve farklı arkadaşlıklar edinmelerini hedefliyor.

ÇALIŞMALAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Yaklaşık iki aydır devam eden NKT Gençlik Tiyatrosu çalışmalarına katılan, Nilüfer Belediyesi Gençlik Evi, Özgür Renkler Derneği ve Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü öğrencilerinden seçilen ilk ekip, NKT'nin prova alanında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yaz aylarına kadar devam edecek olan ilk çalışmanın gösteri aşamasının temmuz ayında Balat Atatürk Ormanı'ndaki sahne olan Ormandaki Kulübede yapılması planlanıyor.

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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