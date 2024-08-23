Nilüfer'de kreş yapımı için protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer'de kreş yapımı için protokol imzalandı

Geniş Video İzle

Nilüfer Belediyesi ve Özdilek Holding arasında kreş yapımı için protokol töreni düzenlendi. Minareliçavuş'a yapılacak kreşin adının 'Kerem Özdilek' olacağı açıklandı.

23.08.2024 20:16  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'de kreş yapımı için protokol imzalandı

BURSA - Nilüfer Belediyesi ve Özdilek Holding arasında kreş yapımı için protokol töreni düzenlendi. Minareliçavuş'a yapılacak kreşin adının 'Kerem Özdilek' olacağı açıklandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek, kreş yapımı için düzenlenen protokol töreninde bir araya geldi. Minareliçavuş Mahallesi'nde yapılacak kreşin isminin 'Kerem Özdilek' olacağını açıklayan Murat Özdilek, "Bu projeyi takdire şayan buluyorum çalışan anneleri düşünen bu proje için bizim de çorbada tuzumuz bulunuyor. Özdilek olarak eğitim ve gelişimin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Nilüferli vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz"

Sosyal projelerde bağışların önemini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Özdilek, Bursa'nın bu tür eğitim projelerine bağışçı oluyorlar. Bizim ilk protokolümüz bu. Önümüzdeki dönemlerde daha fazla protokollerde bir arada olacağız. Eylül ayının sonunda bir kreş açılışı yapmış olacağız. Bütün Nilüferlilerin Nilüfer'e sahip çıkmasını bekliyoruz. Gelin Nilüfer'i birlikte güzelleştirelim. Tasarruf tedbirlerinin olduğu dönemde bağışlar çok önemli. Nilüfer bütün Bursalıların yaşamaya arzu ettiği bir yerdir. Çünkü Nilüfer'in birtakım değerleri var. Bunun oluşturduğu bir yoğun göç bulunuyor. Çok sayıda kreşe ihtiyaç var. Bu yüzden Nilüferli vatandaşlarımızı bağış yapmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nilüfer\'de kreş yapımı için protokol imzalandı
Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de kreş yapımı için protokol imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:05:53. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer'de kreş yapımı için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement