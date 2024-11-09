Nilüfer'de Okul Kantinlerine Hijyen Teftişi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer'de Okul Kantinlerine Hijyen Teftişi

Nilüfer Belediyesi, öğrencilerin sağlığı için okul kantinlerindeki hijyen şartlarını ve gıda güvenliğini denetlemeye başladı. Şu ana kadar 30 kantin denetlendi ve kayıt dışı gıda kullanımı konusunda uyarılar yapıldı.

09.11.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'de okul kantinlerine 'hijyen' teftişi

BURSA - Nilüfer Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için okul kantinlerindeki kontrollerini sıklaştırdı.

Toplum sağlığını önceleyen Nilüfer Belediyesi, okul kantinlerinin hijyen şartlarını ve gıda güvenliğini mercek altına aldı. Nilüfer Belediyesi ekipleri şu ana kadar ilçedeki 145 devlet, 163 özel okuldan 30'unun kantinini denetledi. Son olarak Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ara tatil öncesinde Nedim Öztan İlkokulu ve NOSAB İlkokulu'ndaki kantinlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uygunluk titizlikle incelenirken, kantin işletmecileri kayıt dışı gıda ürünlerini kullanmamaları konusunda uyarıldı.

'Öğrenci sağlığı önceliğimiz'

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Emine Aksoy, denetimlerde önceliklerinin öğrenci sağlığı olduğunu vurgulayarak, ilçedeki tüm okullardaki kantin denetimlerinin devam edeceğini söyledi. Denetimler sırasında işletmelerde çalışan personellerin hijyen eğitimi alıp almadıklarını da kontrol ettiklerini kaydeden Aksoy, "Tespit edilen uygunsuzluklar için tutanak tutuyor, sorunların devamı halinde ise iş yeri kapatmaya kadar varan yaptırımlar uyguluyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de Okul Kantinlerine Hijyen Teftişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:19 Elon Musk’ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor Elon Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 20:24:47. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer'de Okul Kantinlerine Hijyen Teftişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.