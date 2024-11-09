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Nilüfer'de okul kantinlerine 'hijyen' teftişi

BURSA - Nilüfer Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için okul kantinlerindeki kontrollerini sıklaştırdı.

Toplum sağlığını önceleyen Nilüfer Belediyesi, okul kantinlerinin hijyen şartlarını ve gıda güvenliğini mercek altına aldı. Nilüfer Belediyesi ekipleri şu ana kadar ilçedeki 145 devlet, 163 özel okuldan 30'unun kantinini denetledi. Son olarak Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, ara tatil öncesinde Nedim Öztan İlkokulu ve NOSAB İlkokulu'ndaki kantinlerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uygunluk titizlikle incelenirken, kantin işletmecileri kayıt dışı gıda ürünlerini kullanmamaları konusunda uyarıldı.

'Öğrenci sağlığı önceliğimiz'

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Emine Aksoy, denetimlerde önceliklerinin öğrenci sağlığı olduğunu vurgulayarak, ilçedeki tüm okullardaki kantin denetimlerinin devam edeceğini söyledi. Denetimler sırasında işletmelerde çalışan personellerin hijyen eğitimi alıp almadıklarını da kontrol ettiklerini kaydeden Aksoy, "Tespit edilen uygunsuzluklar için tutanak tutuyor, sorunların devamı halinde ise iş yeri kapatmaya kadar varan yaptırımlar uyguluyoruz" açıklamasında bulundu.