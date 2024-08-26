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Nilüfer'de 'Örnekköy Projesi'nin ilk durağı Ayvaköy oldu

Başkan Özdemir: "Fabrikada 1 yılda kazanılan paranın 3 katını hedefliyoruz"

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kırsalda turizmi geliştirip, cazibe merkezi oluşturma amacıyla hayata geçirilecek olan Örnekköy Projesi'nin ilk adımını Ayvaköy Mahallesi'nde başlattı. Özdemir, "Tarımdan vazgeçmiş olan gençlerin fabrikalardan asgari ücret ile çalışmasını önleyip köylerine dönmelerini istiyoruz. Fabrikada 1 yılda kazandığı parayı burada 3 katını kazanmasını sağlayacağız" dedi.

Kırsal bölgelerin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve ekonomik olarak dinamik bir yapıya ulaşmasını hedefleyen Nilüfer Belediyesi, bu çalışmalarına yeni bir proje ekledi. Hayata geçirdiği 'Örnekköy Projesi' ile kırsalda turizm potansiyelini büyütmeyi ve cazibe merkezi oluşturmayı amaçlayan projenin ilk adımı ise Ayvaköy Mahallesi'nde atıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Örnekköy Projesi'ni hayata geçirmek üzere Ayvaköy Mahallesi'ni ziyaret etti.

Gençlerin fabrikada asgari ücret ile çalışmasını değil, kendi köylerinde 3 katını kazanmasını sağlayacaklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, "Vatandaşlarımız ile görüşerek köydeki bütün evleri ayva sarısına boyama kararı aldık. Turizm potansiyeli yüksek bir bölge olduğu, incir, ceviz, zeytin ve ayva gibi birçok ürünler yetiştiği için kooperatifleşmeyi teşvik ediyoruz. Üretilen ürünlerin pazarlama sorunu olmaması için Nilüfer Belediyesi'nin kooperatifini üzerinden satışını yapmayı planlıyoruz. Gölyazı'ya yukarıdan bakmak için bir seyir terası yapacağız. Vatandaşlarımız teleskop ile gözlemleme imkanı bulacak. Dijital köy projemizi de burada uygulayacağız. Eğitmenler ile ders gören öğrencileri dijital dünyaya hazırlayacağız. Burada hazırlayacağımız çalışma ortamı ile dijital göçebelerin uğrak yeri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu bölgeyi turizm potansiyelini yükseltip iç ve dış turizme açmaya çalışıyoruz. Burada eski kullanılmayan okulu yenileyip pansiyon yapacağız. Ayvaköy'ü sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde betonlaşmadan, yeniden üretebilen ve kendine yetebilen hale getirmek istiyoruz. Tarımdan vazgeçmiş olan gençlerin fabrikalardan asgari ücret ile çalışmasını önleyip köylerine dönmelerini istiyoruz. Fabrikada 1 yılda kazandığı parayı burada 3 katını kazanmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.