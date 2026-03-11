Nilüfer'de pandeminin izleri konuşuldu - Son Dakika
11.03.2026 11:50  Güncelleme: 11:52
Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde düzenlenen programda, COVID-19 pandemisinin tıbbi ve toplumsal etkileri değerlendirilirken, salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde düzenlenen "Sağlık Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında "COVID-19 Pandemisi ve Sağlık: Etkiler, Deneyimler ve Pandemi Şehitlerimiz" başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Etkinlikte, dünyayı sarsan pandemi süreci hem bilimsel verilerle hem de toplumsal yansımalarıyla ele alındı.

Prof. Dr. Harun Ağca, Prof. Dr. Ali Asan ve Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen'in konuşmacı olarak katıldığı programda, Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel acil durum ilan edilen sürecin detayları aktarıldı. Uzmanlar; virüsün bulaş özellikleri, hastalığın klinik seyri ve ortaya çıkan komplikasyonlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinlikte; pandeminin yalnızca bir sağlık krizi olmadığı; sağlık sistemlerinde geliştirdiği yoğunluğun yanı sıra uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi yeni uygulamalarla sosyal ve ekonomik yaşam üzerinde uzun süreli izler bıraktığı ifade edildi. Salgınla mücadelede dönüm noktası olan mRNA ve aşıların rolü vurgulanırken, antiviral ilaçlar ile destekleyici tedavi yöntemlerinin hastalığın yönetimindeki etkileri de detaylarıyla konuşuldu.

Salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

Programda ayrıca hem Türkiye'de hem de dünyada salgınla mücadelenin ön saflarında yer alırken yaşamını yitiren hekimler ve tüm sağlık personeli, gösterdikleri büyük fedakarlıklara dikkat çekilerek, saygı ve minnetle anıldı. - BURSA

