Başkan Şadi Özdemir, Beşevler sakinlerini dinledi - Son Dakika
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Başkan Şadi Özdemir, Beşevler sakinlerini dinledi

Başkan Şadi Özdemir, Beşevler sakinlerini dinledi
24.07.2026 11:45  Güncelleme: 11:49
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Beşevler Mahallesi'nde düzenlenen 'Şadi Başkan'la Akşam Çayı' buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sorunlarını dinledi ve belediyenin hizmet anlayışını anlattı.

Herkesin kendisini iyi hissettiği, herkesin Nilüfer'ini inşa etmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Sizlerin bizi yönlendirici görüşleri bu nedenle çok önemli" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı "Şadi Başkan'la Akşam Çayı" buluşmaları, Odunluk ve İhsaniye Mahalleleri'nin ardından Beşevler Mahallesi ile devam etti. Gonca Parkı ve Koşu Yolu'nda gerçekleştirilen buluşmaya mahalleliler ilgi gösterdi. Buluşmaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer ile çevre mahallelerin muhtarları da katıldı. Başkan Şadi Özdemir, buluşma öncesinde parkta kurulan belediye stantlarını ve çocuk atölyelerini gezdi.

Stant ziyaretlerinin ardından konuşan Başkan Şadi Özdemir, belediyenin bütçe disiplini ve hizmet anlayışını önemsediklerini vurguladı. Vatandaşların verdiği vergilerle belediyelerin hizmet sunduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "O nedenle rahatça talepte bulunun çünkü patron sizsiniz" diye konuştu.

Hizmetleri 64 mahalleye aciliyet sırasına göre adil şekilde paylaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Bizim görevimiz bu. Size adil hizmet taşımak. Daha az kaynakla, daha çok hizmet sunmak. Bu konuda bayağı uğraştık ama sistemimiz oturdu diyebiliriz. Herkesin kendisini iyi hissettiği, rengine, diline, siyasi görüşüne, akrabalık ve hemşericilik ilişkisine göre değil; herkese aynı davranan, hepimizin Nilüfer'ini inşa etmeye çalışıyoruz. Sizlerin bizi yönlendirici görüşleri bu nedenle çok önemli" dedi.

Toplumun farklı kesimlerine gerçekleştirdikleri sosyal projelerden de bahseden Başkan Şadi Özdemir, vatandaşların sorunlarının çözümü için "Nilüfer Her Yerde" uygulaması, "Asfalt Doktoru", "Anne Taksi", "Nilüfer 95", eğitim ve gıda destekleri, sağlık ve bakım hizmetleri, Nilüfer Kent Lokantası, "Kantin Nilüfer" projelerinden bahsetti.

Ortak akılla yönetilen Nilüfer

Başkan Şadi Özdemir, mahalle gezilerinin temel amacının katılımcı yönetim anlayışını sergilemek olduğunu belirterek, "Haftanın bir günü mahallelere giderek, birbirimizi tanıyoruz. Görüşlerinizi alıyoruz. Ortak akılla üretim yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Sınırlı kaynaklarla çözüm

Beşevler Mahalle Muhtarı Erol Yılmazer ise dünya genelinde ekonomik şartlardan dolayı sıkıntılar yaşandığını belirterek, belediye yöneticilerinin sınırlı kaynaklarla hizmet üretmeye çalıştıklarını söyledi. Vatandaşların taleplerini burada dile getirmelerini isteyen Yılmazer, hizmet konusunda belediye ile yol arkadaşlığı yapıldığını sözlerine ekledi. Katılımcıların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, zaman zaman ilgili notlar da aldı. Program, günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Şadi Özdemir, Beşevler sakinlerini dinledi - Son Dakika

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