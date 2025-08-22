Nilüfer'de Su Kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar sırasında Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi ve civarında 22-25 Ağustos tarihleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi ve civarında 22-25 Ağustos tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Vatandaşların tedbirli olması istendi. - BURSA