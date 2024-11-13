Nilüfer'de Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer'de Su Kesintisi Uyarısı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 14 Kasım'da su kesintisi yapılacak. Vatandaşlar uyarıldı.

13.11.2024 12:41
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle bazı noktalarda su kesintisi uygulanacak

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Zafer Mahallesi, Kayapa TOKİ ve Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 Kasım 2024 tarihinde (PERŞEMBE) 09: 00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.

Buski yetkilileri, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika

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