Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde altyapı çalışması sebebiyle bazı noktalarda su kesintisi uygulanacak
BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Zafer Mahallesi, Kayapa TOKİ ve Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 Kasım 2024 tarihinde (PERŞEMBE) 09: 00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı bildirildi.
Buski yetkilileri, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. - BURSA
Son Dakika › Yerel › Nilüfer'de Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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