Nilüfer'de 'Uni Uçuş Günleri'nde Dereceye Girenler Ödüllendirildi - Son Dakika
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Nilüfer'de 'Uni Uçuş Günleri'nde Dereceye Girenler Ödüllendirildi

23.05.2022 11:53
Nilüfer'de 'Uni Uçuş Günleri'nde Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ‘Uni Uçuş Günleri’, üç günlük yarışların ardından sona erdi. Etkinlikte 15 üniversiteden 250’yi aşkın sporcu mücadele ederken dereceye girenler ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 'Uni Uçuş Günleri', üç günlük yarışların ardından sona erdi. Etkinlikte 15 üniversiteden 250'yi aşkın sporcu mücadele ederken dereceye girenler ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin, Bursa Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlediği Uni Uçuş Günleri sona erdi. Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri'nde düzenlenen festivale, Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya, Denizli gibi 15 farklı kentte yer alan üniversitelerin havacılık topluluklarının 250'yi aşkın üyesi katıldı.

DENDEN KONSERİ

Katılımcılar, festival alanında çadır kurup kamp yapma fırsatı bulurken gece düzenlenen DenDen grubunun konseri ile de keyifli anlar yaşadı. Hava şartlarının elverişli olması üzerine çok sayıda atlayışın düzenlendiği müsabakalar sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Üç gün süren yarışlar sonunda yapılan değerlendirmede birinci 30 puanla Mehmet Yılmaz, ikinci 27 puanla Nurlan Mamadov, üçüncü Gürkan Ünlü ve Hüsne Yavuz olurken 27 puanlı Bartu Altıparmak ise jüri özel ödülü sahibi oldu. Ödülleri, meclis üyeleri Rasih Konca ve Serkan Çalışkan sahiplerine verdi.

BAŞKANA TEŞEKKÜR

Gençlere organizasyona gösterdikleri ilgiden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına teşekkür eden Rasih Konca, gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı organizasyonlarda buluşma dileğinde bulundu.

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Kaynak: ANKA

Uludağ Üniversitesi, nilüfer belediyesi, Havacılık, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de 'Uni Uçuş Günleri'nde Dereceye Girenler Ödüllendirildi - Son Dakika


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