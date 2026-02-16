Geleceğin caz yıldızları Nilüfer\'de sahne aldı

Nilüfer Belediyesi, 'Nilüfer Genç Caz' konserleriyle müzik dolu bir hafta sonuna ev sahipliği yaptı. Özgün tarzları ile dikkat çeken genç yetenekler, sahne performansları ile büyük beğeni topladı.

Nilüfer Belediyesi'nin genç müzisyenleri, doğaçlamayı ve farklı müzik dillerini aynı sahnede buluşturduğu 'Nilüfer Genç Caz' konserleri, tüm hızıyla devam ediyor. Nazım Hikmet Kültürevi önünde gerçekleştirilen etkinlikler, hafta sonu da her yaştan caz tutkununu bir araya getirerek keyifli anlara sahne oldu.

İki günde de DJ performanslarıyla başlayan programlar, genç müzisyenlerin sahne performansları ile devam etti. Saynur Eren, The Flabbies, Mert Pek Duraner, Eggman, Özgü Dündar ve İstanbul West Side Collective sahne aldı. Enstrümantal ve solo olarak sanatlarını icra eden müzisyenler, izleyenleri adeta büyüledi. - BURSA