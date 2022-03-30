Nilüfer'in iki projesi daha ödül aldı - Son Dakika
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Nilüfer'in iki projesi daha ödül aldı

30.03.2022 10:03
Nilüfer'in iki projesi daha ödül aldı

İkinci Yüzyıl Derneği tarafından düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.

İkinci Yüzyıl Derneği tarafından düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da düzenlenen törende sahiplerini buldu. Nilüfer Belediyesi'nin 'Toplumsal Fayda İçin Nilüfer İnovasyon Merkezi' ve 'Yeni Nesil Nilüfer: Stratejik Planlama Sürecine Gençlik Katılımı' projeleri ödüle değer görüldü.

İkinci Yüzyıl Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Ödülleri sahiplerine teslim edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilen törende Nilüfer Belediyesi iki proje ile ödüle değer görüldü.

Ödül töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dernek yöneticilerine ve belediye başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten de yerel yönetimler bütün zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlar. Bu anlayışla hareket eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma, hiçbir parti farkı gözetmeksizin yürekten teşekkür ederim" dedi.

Gecede 'Nilüfer Belediyesi'nin Toplumsal Fayda İçin Nilüfer İnovasyon Merkezi' ve 'Yeni Nesil Nilüfer: Stratejik Planlama Sürecine Gençlik Katılımı' projeleri ödüle değer görüldü. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ödülü Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'ndan aldı. - BURSA

Nilüfer'in iki projesi daha ödül aldı
Nilüfer'in iki projesi daha ödül aldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'in iki projesi daha ödül aldı - Son Dakika


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