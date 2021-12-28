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Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı - Son Dakika

Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı

28.12.2021 14:10
Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı

Nilüfer Belediyesi'nin, 55 yaş ve üstü vatandaşların kaliteli zaman geçirmeleri ve sosyalleşmesi maksadıyla hizmete açtığı Olgun Gençlik Merkezi'nin ikincisi Beşevler Mahallesi'nde faaliyete başladı.

Nilüfer Belediyesi'nin, 55 yaş ve üstü vatandaşların kaliteli zaman geçirmeleri ve sosyalleşmesi maksadıyla hizmete açtığı Olgun Gençlik Merkezi'nin ikincisi Beşevler Mahallesi'nde faaliyete başladı. Merkez, 55 yaş ve üstü herkesin buluşma noktası olacak.

İlki 2016 yılında Altınşehir Mahallesi'nde açılan ve 55 yaş ve üstü kesimin yararlanabildiği Olgun Gençlik Merkezi'nin ikincisi de Beşevler Mahallesi'nde hayata geçirildi. Beşevler Olgun Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, önceki dönem Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa milletvekilleri Yüksel Özkan ile Erkan Aydın, meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye'de yaşlı merkezlerine örnek olan bu modeli yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilk örneği Altınşehir Mahallesi'nde hayata geçirilen Olgun Gençlik Merkezi'nin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Erdem, orta yaş ve üstü vatandaşların buluşma noktası olan Olgun Gençlik Merkezi'nde, yaşlıları yalnızlık duygularından arındırıp hayata bağlayan çok sayıda faaliyet düzenlendiğine dikkat çekti. Başkan Erdem konuşmasına şöyle devam etti: "Bu merkezin çalışmaları Nilüfer'in olgun gençlerine o kadar iyi geldi ki, bu merkez akademik bir araştırmanın da konusu oldu. Bu araştırmanın sonucunda da nitelikli akran iletişimine imkan sağlayan bu merkezin, üyelerini yaşlılıkla ilgili olumsuz inançlardan uzaklaştırdığı belirlendi. Biz de büyük ilgi gören bu modeli yaygınlaştırmaya karar verdik ve ikinci Olgun Gençlik Merkezi'mizi Beşevler bölgesine kazandırdık".

Başkan Erdem, üçüncü Olgun Gençlik Merkezi'ni de Cumhuriyet Mahallesi'nde hayata geçirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Nilüfer'de, Olgun Gençlik Merkezlerinin ilkini, belediye başkanlığı döneminde hayata geçiren Mustafa Bozbey de yaptığı konuşmada, başlattığı projelerin devam ettirilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bozbey, "15 yıl beraber çalıştığımız arkadaşım Turgay Erdem'in aynı anlayışla Nilüfer Belediyesi'nin hizmetlerini sürdürmesi beni çok mutlu ediyor. Geçtiğimiz dönemde başlattığımız Olgun Gençlik Merkezi projemizin sürdürülmesi, yeni merkezlerin açılması son derece önemli. Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor, her şeyin farkındayız. Ancak bunları hep birlikte aşacağız. Bu tesisten yararlanacak olacak olgun gençlerimize de şimdiden iyi yıllar ve sağlıklar diliyorum" diye konuştu.

1200 metrekarelik alanda faaliyete geçirilen Beşevler Olgun Gençlik Merkezi'nde resim, müzik, seramik ve ahşap boyama gibi çalışmaların yapılacağı 4 adet atölye salonu var. Merkezde ayrıca satranç, tavla, jenga gibi akıl oyunlarının oynanabileceği bir hobi salonu ile bir de yoga salonu bulunuyor. Üyelerin tanışıp kaynaşabileceği, toplantıların ve kitap okuma gibi faaliyetlerin yapılacağı, günlük gazetelerin okunabileceği ve yemek yenebilecek 300 metrekarelik bir kafeterya da merkezde yer alıyor. Psikososyal destek hizmetleri, kişisel gelişim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği Beşevler Olgun Gençlik Merkezi'nde ayrıca üyelerin sosyalleşmesi, çevrelerini tanıma fırsatı bulmaları için çeşitli kültürel geziler de düzenlenecek.

Beşevler Olgun Gençlik Merkezi'nden 55 yaş ve üstü olan ve Bursa'da ikamet eden, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan herkes yararlanabilecek. Belirlenen şartları taşıyan Bursalılar merkezde üyelik formunu doldurarak üyeliklerini gerçekleştirebilecek. - BURSA

Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı
Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı
Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı
Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı
Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı
Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı

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nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, gençlik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nilüfer'in ikinci Olgun Gençlik Merkezi Beşevler'de açıldı - Son Dakika
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