Nilüfer Ramazan Sokağı\'nda Trabzon Gecesi Coşkusu

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Nilüfer Ramazan Sokağı etkinliklerine Trabzon Gecesi damga vurdu. Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen gecede buluşanlar, yöresel müzik ve halk danslarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Ramazan Sokağı, konserler, Hacivat ve Karagöz gösterileri, orta oyunları gibi geleneksel etkinliklerle vatandaşları bir araya getiriyor. Nilüfer Ramazan Sokağı'nın konuğu olan hemşehri dernekleri de kendi kültürlerini ve geleneklerini yansıtan etkinlikler düzenliyor.

Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği "Trabzon Gecesi" de Nilüferliler'e yöresel müzikler ve danslarla dolu bir gece yaşattı. Büyük ilgi gören geceye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra, Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çiftçi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcileri katıldı.

Geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat gösterisiyle başlayan etkinlik, Aşık ve Maşuk gösterisiyle devam etti.

Gecede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan Sokağı'nın amacının aileleri bir araya getirmek, kaynaştırmak ve çocukların eğlenmesini sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Şadi Özdemir, "Karadeniz insanının güzelliğini ve birlikteliğini bu akşam burada bir kez daha gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek Başkanı İsmail Çiftçi ise, bu tür etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulunarak, Nilüfer Ramazan Sokağı'nda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Zifrin Çiçekleri halk dansları ekibinin gösterisiyle devam eden gecede, Karadeniz müzikleri eşliğinde katılımcılar saatlerce horon oynadı. Birbirinden renkli etkinliklerle devam eden Nilüfer Ramazan Sokağı, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - BURSA