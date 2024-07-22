Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak

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BUSKİ tarafından yapılacak bazı çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinin bazı mahallerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi, Lefkoşe Caddesi, Olgun sokak, Barış sokak ve Biletçi Sokak arasında kalan bölge ve civarında, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalarda Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi ve İsmetiye Mahallelerinin tamamında, Panayır Mahallesi Yalova yolunun doğusunda kalan bölge ve civarında 23 Temmuz 2024 tarihinde 00.10- 23.50 saatleri arasında sular kesilecek. - BURSA