Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak

BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi ve Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi gibi bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak. Nilüfer'de kesinti 23 Temmuz 2024 tarihinde 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecekken, Osmangazi'de kesinti 23 Temmuz 2024 tarihinde 00.10-23.50 saatleri arasında olacak.

22.07.2024 09:57
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BUSKİ tarafından yapılacak bazı çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinin bazı mahallerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi, Lefkoşe Caddesi, Olgun sokak, Barış sokak ve Biletçi Sokak arasında kalan bölge ve civarında, 23 Temmuz 2024 tarihinde saat 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalarda Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, Demirtaş Sakarya Mahallesi, Demirtaş Dumlupınar Mahallesi ve İsmetiye Mahallelerinin tamamında, Panayır Mahallesi Yalova yolunun doğusunda kalan bölge ve civarında 23 Temmuz 2024 tarihinde 00.10- 23.50 saatleri arasında sular kesilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintisi yapılacak - Son Dakika

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