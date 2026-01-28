Nilüferli kadınların hediyeleri Harmancık\'a ulaştı

Nilüferli kadınların ördüğü atkı, bere ve yastıklar, Harmancıklı çocuklara ulaştı. "İyilik için örüyoruz" sloganıyla başlayan projenin yeni iyilik hareketleriyle devam etmesi hedefleniyor.

Nilüfer Belediyesi ile Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde "Kalpten İlmekler" projesi kapsamında ördüğü atkı, bere ve yastıklar sahiplerine ulaştı. Yaklaşık 3 hafta önce başlayan projede yaklaşık 200 kadın aynı anda hem sinema izleyip hem de çocuklar için örgü örmüştü. Harmancık'ta Lavanta Kadın Kafe'de gerçekleştirilen buluşmada, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, eşi Melda Arıkan, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Aslıhan Ceyhan, Konak Mahalle Muhtarı Hale Çağan, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dilek Tez ile Elif Sanat Kültür ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kamacı Efe yer aldı.

Gülözü Mahallesi'nden kadınlar ve çocukların da katıldığı etkinlikte, "Bursa Bülbülü" filmi izlenirken kadınlar yeni iyilik hareketleri için örgü örmeyi sürdürdü.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Nilüferli kadınları ilçelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Nuray Özdemir ise, "Harmancık bizim için çok kıymetli. Bizim getirdiklerimiz çam sakızı çoban armağanı. Burada ördüklerimizi de başka bir iyilik için bağışlamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda Harmancıklı çocuklara, atkı, bere, yastık ve kitapların olduğu paketler teslim edildi. - BURSA