Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor

20.04.2022 11:23

Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde 9 metre karın bulunduğu yolda çalışmalar devam ediyor.

Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde 9 metre karın bulunduğu yolda çalışmalar devam ediyor.

Kardan oluşan tüneller ve 9 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. 4 ayrı iş makinenin çalıştığı 3 bin 300 rakımlı yolda kar kalınlığının yer yer 9 ile 12 metreyi bulduğu belirtildi.

İl özel idaresi karla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor
Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor
Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor
Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor

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Yüksekova, Hakkari, Nisan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor - Son Dakika


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