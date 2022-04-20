Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor - Son Dakika

Aleyna'nın eteğini çıkarıp dans ettiği klibine bir yorum da Gülşen'den geldi

Bursa'daki patlamada şehit olan ceza infaz memuruyla ilgili kahreden detay

Nisan ayında 9 metrelik karla mücadele çalışması devam ediyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde 9 metre karın bulunduğu yolda çalışmalar devam ediyor.

Kardan oluşan tüneller ve 9 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor. 4 ayrı iş makinenin çalıştığı 3 bin 300 rakımlı yolda kar kalınlığının yer yer 9 ile 12 metreyi bulduğu belirtildi.

İl özel idaresi karla mücadele ekipleri, Yüksekova ilçesi İki Yakalar Göllerbaşı bölgesinde karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.