Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan Kadir Gecesi Mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan Kadir Gecesi Mesajı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin sevgi, hoşgörü ve huzurun hakim olması temennisinde bulundu.

26.03.2025 11:31  Güncelleme: 11:33
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "Kadir Gecesi" nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Belediye Başkanı Doğan, "Mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı, sevginin herkesi kucaklaması için yeni adımlar atma imkanının bulunduğu Kadir Gecesi'nin, birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanmaktayım. Bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada sevginin, hoşgörünün ve huzurun hakim olması en büyük arzumuzdur. Bu duygularla tüm halkımızın Kadir Gecesi'ni kutlar, bu özel gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesini temenni ederim" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan Kadir Gecesi Mesajı - Son Dakika

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