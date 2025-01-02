Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan\'dan Regaip Kandili Mesajı

Yerel

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, mesajında kandillerin insanlar arasında kardeşlik, sevgi ve hoşgörünün pekişmesine vesile olduğuna vurgu yaptı. Doğan, mesajında, "Regaip Kandili, gönülleri arındıran, kalpleri birleştiren, insanlar arasında sevgiyi ve barışı pekiştiren önemli bir gecedir. Bu mübarek gecede, Allah'tan tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Kardeşliğin daim olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere ulaşmayı temenni ediyor, bu duygu ve düşüncelerle, başta hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam aleminin Regaip Kandil'ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP