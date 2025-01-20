Nizip Belediye Başkanı Doğan, Vali Çeber ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Nizip Belediye Başkanı Doğan, Vali Çeber ile Bir Araya Geldi

Nizip Belediye Başkanı Doğan, Vali Çeber ile Bir Araya Geldi

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i ziyaret ederek ilçenin gelişimi ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Doğan, Valinin tecrübelerinden faydalanmanın önemine değindi.

20.01.2025 16:10  Güncelleme: 16:12
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, Nizip'in gelişimi, devam eden çalışmalar ve projeler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Doğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün, değerli Valimiz Kemal Çeber'i ziyaret ettik. İlçemizin gelişimi ve halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına önemli görüş alışverişlerinde bulunduk. Nizip için atacağımız adımlarda Valimizin tecrübelerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. Daha güçlü bir Nizip için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Başkan Doğan, Vali Kemal Çeber'e nazik ev sahipliği ve samimiyeti için teşekkürlerini iletti. Vali Kemal Çeber ise ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Doğan'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediye Başkanı Doğan, Vali Çeber ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

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