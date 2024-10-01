Nizip Belediyesi\'nden Çocuklara Yeni Oyun Alanları

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İlçe genelindeki park çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Nizip Belediyesi, oyun grubu bulunmayan parklara yeni oyun grupları kurarak çocuklara güzel zaman geçirecekleri farklı alanlar oluşturuyor.

Nizip Belediyesi, yeşil dokunun korunması, çocukların aileleri ile birlikte güzel bir şekilde zaman geçirmeleri için ilçe merkezi ve kırsalda bulunan park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, oyun grubu bulunmayan parklarda da çalışma yaparken Menderes ve Sultan Abdülhamit Mahalleleri'ndeki parklara yeni oyun grupları kurdu. Kurulum aşaması tamamlanan parklarda gönüllerince eğlenen çocuklar mutlu olduklarını söylediler.

"Çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz" diyen Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ise, "Hizmet etmekten gurur duyduğum Nizip'imizde yavrularımızı güldürebilmek ve en tabi hakları olan oyun oynama alanlarını daha da artırmak için çalışmalarımızı gayretle sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP