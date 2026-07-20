Nostaljik Eşyalara İlgi Artıyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aralarında antika değeri taşıyan eserlerin de bulunduğu nostaljik eşyaların satıldığı dükkan, geçmişe özlem duyan ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Şehir dışından gelen tatilciler; eski radyo, pikap, telefon ve çeşitli ev eşyalarını inceleyerek hem çocukluk hatıralarını tazeliyor hem de bu kültürü gelecek nesillere aktarmak için alışveriş yapıyor.

Tarihi Mahalle Pazarı'nda faaliyet gösteren işletme, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ve geçmişe özlem duyan vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçiler; aralarında antika eserlerin de bulunduğu eski radyolar, pikaplar, plaklar, çevirmeli telefonlar, ibrikler ve günlük yaşamda yıllar önce kullanılan nostaljik ev eşyalarını yakından inceleme fırsatı buluyor.

"Burada bir nevi çocukluğumuzu yaşıyoruz"

İstanbul'dan Düzce'ye gelen ve dükkandaki eşyaların kendisini yıllar öncesine götürdüğünü belirten Hasan Alkan, "Burada çocukluğumu yaşatan çok güzel, geçmişe ait eşyalar var. Eskiden kullandığımız ürünleri görünce hatıralarımız canlanıyor, çok değişik duygulara sahip oluyoruz. Gelip beğendiklerimi alıyorum, burayı çok seviyorum" dedi.

Eşi Hatice Alkan ise her Düzce ziyaretlerinde mutlaka bu dükkana uğradıklarını ifade ederek, nostaljik dokuyu kendi evlerinde de yaşatmak istediklerini söyledi. Aldıkları eşyaların gelecek nesillere aktarılması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Alkan, "Eski radyolar, pikaplar, plaklar ve özel fincanlar gibi ürünleri evimizde görmek istiyoruz. Her bir parçayı çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. Gördüklerimizi onlara aktarmak istiyoruz, onlar da bu atmosfer içinde büyüyor" diye konuştu.

"Gördüğüm eşyalar beni çocukluğuma götürdü"

İşletmeyi tavsiye üzerine ziyaret ettiğini belirten Nuri Akçay da karşılaştığı manzaradan etkilendiğini dile getirdi. Eski eşyaların kendisinde geçmiş günleri canlandırdığını anlatan Akçay, "Buradan bahsettiler, gelip görmek istedik. İbrikler, eski telefonlar ve çok kıymetli nostaljik eşyalar var. Ürünleri görünce adeta çocukluğuma gittim. Herkesin buraya gelip o duyguyu yaşamasını isterim" ifadelerini kullandı. - DÜZCE