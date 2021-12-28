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NTSO'da yılın son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

NTSO'da yılın son meclis toplantısı yapıldı

28.12.2021 11:52
NTSO'da yılın son meclis toplantısı yapıldı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Meclisi'nin 2021 yılı son olağan toplantısı, pandemi kurallarına uygun olarak NTSO Meclis Salonunda düzenlendi.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Meclisi'nin 2021 yılı son olağan toplantısı, pandemi kurallarına uygun olarak NTSO Meclis Salonunda düzenlendi.

Toplantıya NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Meclis Başkanı Seyit İnce, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Başkanları ve Disiplin Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, "2021 yılında Meclisimiz, şehrimize ve ülkemize yararlı çalışmalara imza attı. Bu nedenle Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Parmaksız'a, değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz'e ve siz kıymetli Meclis Üyelerimiz'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2022 yılında yine birlik ve beraberlik içinde, önemli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Yeni yıl, yeni umutlarla gelir. 2022'nin size, sevdiklerinize, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur getirmesini diliyorum. 2021 yılı hem dünya genelinde varlığını sürdüren koronavirüs pandemisi ile hem de yangın, sel gibi doğal afetlerle geçti. Kovid-19'un farklı dönemlerde farklı varyantları çıkıyor. Simdi omicron ile mücadele ediyoruz. Bu zorlu süreçte birbirimize destek olarak zararı en azda tutmaya çalışıyoruz. 2022 yılının yeni düzenlemelerle ekonomimizin rahatlayacağı, işlerimizin artacağı, birlik ve beraberlik içinde geçireceğimiz yeni bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ise konuşmasında, 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 2021 yılı bütçesi ile 2022 tahmini bütçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Parmaksız ayrıca, NTSO' nun devam eden ve Nevşehir'in ekonomisine yön verecek Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Nevşehir Avanos Organize Sanayi Bölgesi ile Boğaz-Karacaören Karayolu Kenarı Planlaması Projesinde gelinen nokta ve gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi verdi. Parmaksız son olarak, 2022 yılının Odamıza, İlimize ve Ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Toplantıda, ilgili gündem maddeleri müzakere edilerek şu kararlar alındı. Meclis başkanlık divanı tarafından, ilgili gündem maddeleri kapsamında, bir önceki toplantının karar özeti, mali konular, Kasım ayı faaliyet raporu sunuldu. Gündemde yer alan diğer hususlar müzakere ve oylama yapılarak ilgili kararlar alındı. 2022 yılı bütçesi, üyelere sunulan hizmetlerdeki tarife bedelleri ve üyelerin kaydiye ile yıllık aidatlarının görüşülmesinde ise yasal sınırlarla ilgili düzenlemeler dışında 2022 yılı için artış yapılmadan, 2021 yılında uygulanan bedellerin geçerli olmasına karar verilerek 2022 yılı gelir ve gider bütçesi kabul edildi.

NTSO Meclis Başkanı Seyit İnce, Dilek ve Temenniler bölümünün ardından, katılımları dolayısıyla Meclis Üyeleri'ne teşekkür ederek toplantıyı kapattı - NEVŞEHİR

NTSO'da yılın son meclis toplantısı yapıldı
NTSO'da yılın son meclis toplantısı yapıldı
NTSO'da yılın son meclis toplantısı yapıldı

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Meclis Başkanı, Arif Parmaksız, Nevşehir, Ticaret, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NTSO'da yılın son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NTSO'da yılın son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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